Бывший сотрудник ФСБ по Пермскому гарнизону устроился в аппарат правительства

Заместителем начальника департамента безопасности аппарата правительства Пермского края назначен Сергей Безвершенко. Эту информацию подтвердили в краевом правительстве. Господин Безвершенко долгое время служил в ФСБ, являлся начальником отдела ФСБ России по Пермскому гарнизону. После увольнения работал в службе безопасности «Луком А». По данным „Ъ-Прикамье“, на новую работу его позвал его бывший коллега, подполковник ФСБ в отставке Андрей Соловьев, с апреля возглавляющий департамент безопасности аппарата краевого правительства. Департамент безопасности создан в краевом правительстве в начале апреля. Новая структура занимается контролем организации закупок, бухгалтерии и проверкой кадров.