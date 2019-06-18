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Фото: 2018.icc.moscow

«Это касается не только бизнеса»

Александр Леви — об утечке данных из компаний

Хайтек-обозреватель «Коммерсантъ FM» Александр Леви рассказывает о масштабе потерь, которые могут понести организации из-за кибератак.


Саботаж, промышленный шпионаж, халатность или банальное незнание — любая из этих угроз принесет компании значительные потери, как финансовые, так и репутационные. Например, ущерб бюро кредитных историй Eqiufax, пострадавшей из-за утечки данных, сейчас составляет почти $1,5 млрд. С момента инцидента прошло два года, но сумма потерь продолжает расти.

Эта конкретная история отражает и подтверждает глобальную картину кибербезопасности. С 2016-го количество утечек по всему миру выросло на 98%. Полмиллиарда записей из различных источников было украдено за последние полгода. И это касается не только бизнеса. Правительственные структуры целого ряда стран были подвержены атакам с целью хищения информации. Причем это не всегда целенаправленное нападение для кражи данных. Зачастую речь идет о низком уровне IT-безопасности в компании, а также недостаточной осведомленности пользователей в этих вопросах, что и приводит к непреднамеренным утечкам.

Сбербанк ежедневно успешно отражает несколько тысяч атак на свои системы. Подобные проблемы для банка приоритетны. Именно поэтому по инициативе организации уже во второй раз в Москве будет проводиться Международный конгресс по кибербезопасности. На нем специалисты Сбербанка вместе с представителями госструктур, других бизнесов и независимыми экспертами обсудят практические методы борьбы с утечками.

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