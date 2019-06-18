Аэропорт Белгорода намерен ежегодно обслуживать до 500 тыс. пассажиров

Белгородский аэропорт планирует увеличить пассажиропоток с 455 тыс. до 500 тыс. человек в год, сообщили в ГК «Агро-Белогорье» (аэропорт контролируется группой). По данным компании, 16 июня аэропорт отправил и принял рекордное для себя количество международных рейсов за день: четыре - в Турцию и один – в Тунис. «Туда и обратно самолеты летели практически полностью заполненными. Общая загруженность международных рейсов в минувшее воскресенье составила 1,6 тыс. пассажиров»,- уточнили в ГК. По словам генерального директора аэропорта Елены Безбородовой, чтобы воплотить планы по увеличению пассажиропотока, потребуется больше рейсов, новые направления и рост числа авиакомпаний, летающих из Белгорода. Так, с октября планируются чартерные рейсы в Таиланд, которые должна осуществлять авиакомпания IKAR.

Кому ФК «Аксиома» передала под контроль аэропорт в столице Черноземья, в материале “Ъ” «Воронежский аэропорт встроили в холдинг».

Андрей Цветков