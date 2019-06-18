Капитан «Спартака» Денис Глушаков может перейти в ФК «Сочи»

В ближайшее время может быть объявлено о переходе капитала футбольного клуба «Спартак» в ФК «Сочи». Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Спорт Экспресс». По данным издания, с клубом-новичком РПЛ 32-летний полузащитник подпишет соглашение в качестве свободного агента.

Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» намерен прекратить трудовые отношения с хавбеком, выплатив ему половину зарплаты (порядка 2,7 миллионов евро в год). Сообщается также, что в «Сочи» на тех же условиях может перейти 32-летний защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, футбольный клуб «Сочи» в минувшем сезоне обеспечил себе второе место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), тем самым пройдя на следующую ступень в ранге отечественных первенств – Российскую Премьер-лигу (РПЛ).

Василий Хитрых