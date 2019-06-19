Тянет на Родину

Продажи туров на российское побережье растут. По прогнозам властей Сочи, в этом году курорт примет 6,5 млн туристов, в Крыму ждут 7,5 млн отдыхающих. В туркомпаниях всплеск спроса объясняют улучшением курортной инфраструктуры и переходом многих отелей на работу по системе all inclusive. Кроме того, развивается транспортное сообщение: только из Ростова этим летом выполняется по семь рейсов в неделю в Адлер и Симферополь. Спортивная альтернатива пляжному отдыху — туры на Северный Кавказ, где массово открывают трассы для велосипедистов, пытаясь обеспечить круглогодичную загрузку.

Ставят на Черное

Интерес россиян к пляжному отдыху внутри страны стабильно высок. По данным информагентства «Крыминформ», власти полуострова ожидают, что по итогам 2019 года он примет 7,5 млн гостей (+10% к предыдущему году) и побьет рекорд по турпотоку за весь постсоветский период. Другой черноморский курорт — Сочи, по данным информбюро «Сочи»», в 2018 году посетило более 6,4 млн туристов. В планах администрации города нарастить турпоток и принять порядка 6,5 млн отдыхающих в этом году.

Росту посещаемости способствует улучшение транспортного сообщения между курортами и крупными российскими городами. Только из Ростова, по данным аэропорта «Платов», этим летом выполняется семь рейсов в неделю в Сочи и столько же — в Симферополь. Сыграло роль и открытие в конце 2018 года автомобильной части Крымского моста.

Спрос стимулирует и сохранение «среднего чека» на прошлогоднем уровне. По словам участников туррынка, в среднем недельный тур на двоих взрослых в Сочи или в Крым обойдется в сумму от 40 тыс. руб. с учетом питания по системе all inclusive и стоимости проезда. «Стоимость размещения в гостиницах на нашем побережье почти не отличается от той, что предлагают отельеры на популярных зарубежных курортах,— говорит директор сети агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.— Но существенно ниже траты на дорогу. Это и привлекает туристов».

Эксперты подчеркивают, что инфраструктура и качество обслуживания на черноморском побережье улучшаются.

«В Крыму, например, строятся дороги, приводятся в порядок санатории и пансионаты»,— отмечает менеджер компании «Рейна-Тур НТВ» Елена Чернявская.— Во многих из них внедряется система Аll inclusive, и по уровню они становятся сопоставимы с пятизвездочными отелями в Турции. В некоторых санаториях уже сейчас практически нет свободных мест до конца лета».

По словам руководителя пятигорского офиса «Пегас Туристик» Станислава Малышева, все больше отелей на полуострове переходит под управление крупных управляющих компаний и перестраивает работу в соответствии с европейскими стандартами. «Многие объекты в Сочи и в Крыму в последнее время стали предлагать допуслуги: SPA, детскую анимацию и другие развлечения, которые уже включены в стоимость путевки,— объясняет господин Малышев.— Некоторые отели предоставляют скидку до 50% на размещение детей до определенного возраста и даже селят их бесплатно».

По данным представителя туроператора, раньше отдыхающие часто жаловались на дороговизну допуслуг на черноморском побережье: они обходились в сумму, равную стоимости самой путевки. «Сейчас нет необходимости ехать за границу, тот же самый сервис можно получить и у нас в стране,— утверждает он.

Турпакеты на побережье Черного моря, по данным участников рынка, сегодня выгоднее бронировать не напрямую, а через туроператоров: они выкупают у авиакомпаний блоки мест на рейсах, что позволяет удешевить стоимость авиаперелета и тура в целом».

Несмотря на оптимистичные планы властей Сочи, некоторые участники туррынка говорят о снижении спроса. «Пока глубина продаж маленькая: в Сочи, Анапе, Геленджике — везде есть места,— комментирует Елена Чернявская.— В целом в этом летнем сезоне спрос снизился. Туристы предпочитают экономить, выбирают самые бюджетные туры, многие бронируют отели сами».

Госпожа Чернявская добавляет, что раннее бронирование в этом году шло слабо и сейчас туристы чаще всего обращаются в компанию только накануне поездки. Менеджер «Альбион-Тур» Татьяна Киселева отмечает, что в мае было очень много желающих поехать в Крым, но сейчас наступило затишье. «Туры в Сочи пока продаются хуже, чем в прошлом году, глубины продаж нет»,— соглашается с коллегой она.

В горы, на велотрассу

В качестве альтернативы отдыху на побережье туристы чаще всего рассматривают поездки в горы. Разнообразные программы активного отдыха предлагают, в частности, на Северном Кавказе. По словам гендиректора АО «Курорты Северного Кавказа» (КСК) Хасана Тимижева, всесезонная загрузка — это стандарт, по которому работают горные курорты Европы. Зимой туристов зовут на горнолыжные трассы, а летом ставка делается на велосипедный спорт:

«Курорты Северного Кавказа постепенно начинают перенимать эту практику: на курорте «Архыз» летом 2018 года открылись первые трассы для маунтинбайка,— говорит он.— По итогам прошлого летнего сезона мы зафиксировали резкий рост турпотока: в июне-сентябре он увеличился на 35%, до 35,5 тыс. посетителей. Считали тех, кто воспользовался канатными дорогами».

По словам представителя КСК, компания рассчитывает на аналогичную динамику на «Архызе» и в этом сезоне, тем более что основания для этого уже есть: в мае услугами канатных дорог воспользовалось вдвое больше туристов, чем в прошлом году и два года назад.

Протяженность байк-парка с трассами всех категорий сложности в «Архызе» составляет 5 км, в дополнение к нему есть пятикилометровая трасса для кросс-кантри. До конца лета на курорте также будет построена экстремально сложная — черная — трасса для горного велосипеда.

На курорте «Эльбрус» туристам доступны фрирайд-маршруты, предполагающие езду на велосипеде по сложным трассам. На высоте от 4 тыс. м здесь, благодаря ледникам, сохраняется снег. Отправиться на такую высоту можно на самой высокой

в Европе канатной дороге. Из кабинок подъемника можно наблюдать за идущими вверх альпинистами: лето — традиционная пора восхождений на вершину кавказского «пятитысячника».

На чеченском курорте «Ведучи», открытом в начале 2018 года, также есть трассы для велосипедистов и, по данным пресс-службы КСК, скоро там откроется первая всесезонная тюбинговая трасса — кататься на зимних «ватрушках» можно будет и летом. Поездку на курорт, расположенный всего в полутора часах езды от Грозного, можно совместить с экскурсией на высокогорное озеро Кезеной-Ам, где с 26 по 30 июня пройдет первая детская регата, а через месяц, с 23 по 28 июля,— международная яхтенная регата. Из Ростова быстрее всего добираться авиарейсом до столицы республики. Трижды в неделю их выполняет авиакомпания «Азимут» (стоимость билета без багажа — 1140 руб.).

Летом цены на проживание в гостиницах на курортах «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи» колеблются в диапазоне от 2 тыс. руб. до 4,5 тыс. руб. за номер в сутки при двухместном размещении.

По словам турагентов и операторов, в летнем сезоне у ростовских туристов пользуются спросом автобусные туры выходного дня в Адыгею. По словам менеджера «Рейна-Тур НТВ» Елены Чернявской, стоимость тура продолжительностью трое суток — около 8 тыс. руб. на человека с учетом питания (три завтрака и два ужина). Самые популярные экскурсионные направления и объекты в республике — плато Лаго-Наки, Хаджохская теснина, Гуамское ущелье, водопады реки Руфабго, термальные источники.

По словам экспертов, преимущества отдыха в горной местности — отсутствие жары и небольшое количество людей.

Близко и недорого

В нескольких часах езды от Ростова можно отдохнуть на Азовском море, в частности на Павло-Очаковской и Должанской косе, а также в Ейске.

«Для тех туристов, которые в первый раз едут с детьми на море, мы рекомендуем ехать, например, в Ейск: там песчаные пляжи, очень мягкий и пологий вход в море; расстояние на машине из Ростова-на-Дону очень небольшое,— говорит Инна Удовенко, директор компании «Сага Вояж».— Кроме того, в Ейске можно заниматься серфингом».

Этот вариант, по словам госпожи Удовенко, подойдет экономным туристам: двоим взрослым будет достаточно 15 тыс. руб., даже с учетом трехразового питания.

По словам главы регионального Агентства по развитию туризма Татьяны Горяйновой, в Ростовской области разработан флагманский проект «Выходные на Вольном Дону». Туркомпании, участвующие в нем, разрабатывают авторские туры по известным донским местам. «Мы предлагаем гостям познакомиться с историей Донского края, окунуться в атмосферу гостеприимства и, конечно же, ощутить вольный дух казачества,— рассказывает Евгения Глазкова, специалист по внутреннему туризму компании «Рейна-Тур НТВ», участвующей в этом проекте. — Наши туры рассчитаны на три-четыре дня и две-три ночи, мы как участники проекта гарантируем их проведение для любого количества туристов»,— отмечает она. Кроме того, по словам госпожи Глазковой, в Ростовской области проходят масштабные фестивали: «Шолоховская весна», «Азовское осадное сидение», «Нет вольнее Дона Тихого», «Донская лоза», которые привлекают внимание большого числа как гостей нашего региона, так и местных жителей.

«Сага Вояж» также развивает в Ростовской области относительно новое направление — сельский туризм.

«В программе тура — проживание в домике в деревне, участие в сельскохозяйственных работах, а также рыбалка, прогулки, знакомство с природным разнообразием края,— рассказывает она.— Он рассчитан на иностранцев, но местным жителям и гостям из других регионов России мы его тоже предлагаем».

Татьяна Горяйнова убеждена, что любителям экотуризма и нетронутой природной красоты в Ростовской области в принципе есть на что посмотреть.

«В заповеднике “Ростовский” в Орловском районе попеременно цветут тюльпаны и лен, а летом степь превращается в невероятной красоты колышущееся море — когда вырос ковыль,— напоминает она.— По озеру Маныч-Гудило можно попасть на небольшой остров, где проживает племя диких мустангов».

Объекты размещения, по ее словам, можно найти на любой вкус и кошелек — от самых экономичных до пятизвездочных, таких как Old House.

В целом, по словам Татьяны Горяйновой, благодаря чемпионату мира по футболу в Ростове серьезно улучшилась инфраструктура и расширились туристические возможности. «Мы получили новый современный аэропорт и регионального авиаперевозчика — авиакомпанию “Азимут”, — а также прекрасный стадион и оборудованный напротив него Левобережный парк, — говорит она. — А кроме того — велосипедные дорожки на левому берегу Дона, новые отели и мост, современные дороги и развязки. Все это серьезно способствует развитию внутрирегионального туризма».

Полина Скромная