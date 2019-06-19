Каникулы бизнесменов Авторы проекта «Отдых. Лето» расспросили известных ростовских предпринимателей о том, как они проводят летний отпуск. Оказалось, что чаще всего топ-менеджеры и собственники бизнеса организуют путешествия самостоятельно, выбирают нескучные экскурсионные маршруты, загорать предпочитают в европейской части Средиземноморья, а спасаться от жары — в горах, также на территории Европы. Подробнее — в нашем опросе.

«В Израиле просто необходимо побывать в пустыне»

Елена Бугранова, владелица бутиков Weekend Moda

Я часто посещаю Израиль, и для этого есть несколько причин. Во-первых, моя дочь замужем за израильтянином — это повод провести время с нашей большой израильской семьей. Во-вторых, в этой стране отлично развит медицинский туризм, и мне нравится приезжать на комплексные чекапы по здоровью, совмещая приятное с полезным.

Израиль — небольшая страна. За короткое время там возможно увидеть самые разные пейзажи — от роскошных Бахайских садов в Хайфе и Иерусалима с его священной атмосферой до чудесных пляжей в Эйлате и динамичного Тель-Авива. И конечно, в Израиле просто необходимо увидеть неземные панорамы пустыни. Начать я советую с посещения гигантского кратера возле города Мицпе-Рамон.

В разное время я бывала в Израиле в компании друзей, с семьей и с организованными группами. Выбор компании зависит от ритма поездки, который вам по душе. Групповые поездки, посвященные саморазвитию, профессиональному и личностному росту, да еще и в красивые места — мой любимый формат.

Самое яркое воспоминание из путешествий в эту страну — свадьба дочери в волшебной Кейсарии. Декорациями к романтической церемонии стали римские раскопки, теплый иерусалимский камень в лучах заката и бескрайнее море. Этот момент до сих пор кажется мне сценой из фильма.

Я очень люблю Израиль и за его кухню — за разнообразие овощей и бобовых. Когда в ресторане приносят закуски мезе, хочется попробовать все и сразу, и на основное блюдо уже не остается сил. Мои любимые блюда — это, конечно, хумус, баклажаны с тхиной и фалафель.

«Лучшее место для летних каникул — семейный дом в Словакии»

Мартин Гурбан, генеральный менеджер ростовского отеля Radisson Blu

С того момента, когда я начал работать в гостиничном бизнесе за рубежом, лучшее место для летних каникул — наш семейный дом в Словакии. Конечно, нам также важно бывать на море или в горах, но поскольку мы живем вдали от родной страны, то в первую очередь едем насладиться ее красотами. Дома мы прекрасно проводим время с семьей и друзьями, которых давно не видели; все вместе наслаждаемся барбекю.

К счастью, недалеко от нашего родного дома есть много хороших мест, которые определенно стоит посетить: горы в Словакии и в Австрии, море в Хорватии или в Италии. Предметом гордости в моей стране является столица — Братислава. Рекомендую побывать в ней, чтобы увидеть весь исторический центр, а также близлежащие винодельческие регионы на склонах Карпат, которые находятся неподалеку.

Если направиться на север, вам откроются прекрасные природные пейзажи с множеством исторических мест — замков и целых средневековых городов, таких как Нитра, Бойнице, Кремница. Если двигаться восточнее, стоит обратить внимание на Кошице, Бардейов или Спишское Подградье. И это лишь некоторые из вариантов.

Мы любим природу, походы в горы — одно из любимых занятий. Настоящие жемчужины — Низкие и Высокие Тат-

ры — как нельзя лучше подходят для такого отдыха. Высокие Татры напоминают мне о детстве. Я бывал там с родителями или с бабушкой и дедушкой практически каждое лето. Долгие походы с дедом казались бесконечными и показали мне, что значит выйти из зоны комфорта. И только спустя годы я понял, сколько это мне дало. Скорее всего, это одна из причин, по которой я предпочитаю в основном, активный отдых и по возможности привожу своих детей на природу.

Словакия известна своим кулинарным разнообразием. Юго-западная часть веками находилась под влиянием соседей –

здесь сильны традиции австрийской, немецкой и венгерской кухонь. Поэтому в моей родной стране очень популярны такие блюда, как гуляш, шницель и рыбный суп. Центральная часть Словакии с холмистым ландшафтом славится овечь-

ими молочными продуктами, которые используют в традиционной кухне. Национальное блюдо «брынзовые галушки» —

картофельные галушки с овечьим сыром и крошечными кубиками жареного бекона — определенно не для тех, кто на диете. В восточной части Словакии можно заметить влияние украинской или даже русской кухонь — в блюдах, очень похожие на пельмени или вареники.

Лучшая компания для путешествия – определенно моя семья! Люблю исследовать новые места со своими детьми. И если наши друзья присоединяются к нам с их семьями, то это просто идеальная компания.

«На Тосканской Ривьере прекрасные пляжи, вкусная еда и обилие красок Средиземноморья»

Ирина Макелько, директор по розничному бизнесу Альфа-банка в Ростове-на-Дону

В последние годы меня больше всего привлекает Италия. Из «пляжных» городов предпочитаю Виареджио на Тосканской Ривьере. В нем есть все, чтобы получить удовольствие: прекрасные пляжи, вкусная еда и обилие красок Средиземноморья. Также меня впечатлил город Террачина примерно в 100 км от Рима. Он восхищает уютом, гостеприимством и прекрасными пляжами.

Лучшая компания для отдыха — семья. Наш отпуск всегда ограничен во времени — в десять дней мы стараемся вместить максимальное число удовольствий. Одну часть времени проводим на пляже, а другую — за изучением новых мест.

Один из моих любимых маршрутов базируется на перелете в Геную. Оттуда на такси или на поезде легко добраться до Виареджио. Город очень удобно расположен: можно совмещать пляжный отдых и небольшие путешествия во Флоренцию, Пизу или Лукку — небольшой город, в котором родился Джакомо Пуччини и сохранилось множество старинных зданий.

Еще одно прекрасное место — Верона, один из древнейших и самых романтичных городов в стране. Оттуда по железной дороге можно добраться до Милана или Венеции, а в пригороде Вероны есть потрясающе красивое озеро Гарда, которое я рекомендую посетить хотя бы раз абсолютно всем.

Отдых я предпочитаю организовывать самостоятельно. Несомненно, процесс занимает немного больше времени, чем при использовании услуг туроператора, но у такого подхода есть и очень большое достоинство. В ходе подготовки я очень много узнаю о стране, конкретных местах и объектах и выбираю действительно самые интересные маршруты. Это очень увлекает!

За время путешествий по Италии в нашей семье появились любимые национальные блюда. Два вида пасты — с морепродуктами и с трюфелем — безусловные гастрономические удовольствия! Ну а вина Тосканы заслуживают отдельного подробного рассказа.

«Летом готовлюсь к зимнему отдыху в Альпах»

Аджай Сингх, основатель ГК «Правый берег»:

Я предпочитаю зимний отдых летнему и каждый год езжу кататься на лыжах в Альпы. С этим видом спорта я познакомился около 15 лет назад благодаря другу, который пригласил меня в Домбай. Там я впервые нанял тренера и проникся необыкновенной атмосферой отдыха в горах. Сегодня мое любимое направление — курорты Австрии. Захватывающие дух пейзажи, широкие трассы и прекрасная архитектура австрийских Альп восхищают. Раз в год я провожу здесь время с семьей и детьми, а также часто путешествую мужской компанией — с друзьями. Чаще всего поездки мы планируем сами, отели и транспорт бронируем за полгода, правда, иногда все-таки приходится обращаться и к туроператорам. Идеальное время для отдыха в этих местах — конец января – начало февраля.

Маршрут всегда начинается с Мюнхена. Я люблю этот город за его богатую историю и архитектуру. Во время войны он был сильно разрушен, но затем прекрасно восстановлен за короткое время, что создает определенную атмосферу. Здесь дорогие автомобили ездят мимо готических соборов, а по уютным улочкам гуляют красиво одетые люди.

Если путешествие проходит в формате мальчишника, мы непременно посещаем самый большой пивной трактир в мире - «Хофбройхауз», который славится тем, что в разное время в нем бывали Вольфганг Амадей Моцарт, Владимир Ленин с Надеждой Крупской и Адольф Гитлер. Прекрасная баварская еда и ощущение преемственности времен гарантированы. После Мюнхена мы отправляемся в Инсбрук, который расположен у самого подножия Восточных Альп. Это очень живописное место с комфортными лыжными трассами и спусками. Также я бы выделил Зельден. Его достопримечательностью можно назвать ресторан Ice Q, расположенный на высоте 3048 м над уровнем моря. В этом месте неслучайно снимали один из фильмов о Джеймсе Бонде: необыкновенный вид горного пейзажа завораживает и отлично сочетается с высокой кухней. Кроме того, недалеко от Зельдена, в городке Лангенфельд, находится гигантский термальный комплекс Aqua Dome. Это масштабная постройка с интересным дизайном и множеством SPA-процедур, где очень приятно расслабиться после активных занятий спортом.

«В горах чище не только воздух и вода, но и отношения между людьми»

Вячеслав Барштейн, директор ИК «Фридом Финанс» в Ростове-на-Дону

Я в принципе люблю отдыхать в России, в горах. Особенно летом.

В последнее время чаще всего выбираю Архыз, Узункол или Приэльбрусье.

Для меня очень важно, чтобы там, где проходит мой отпуск, было немноголюдно.

Подобные поездки стали регулярными с тех пор, как в 24 года я попал в сборную Ростовской области по альпинизму. Сейчас меня периодически приглашают в такие выезды в качестве инструктора. Но с удовольствием езжу и самостоятельно. Как правило, мы отправляемся в горы небольшой группой единомышленников, жена такую страсть не разделяет (смеется).

Путешествие длится от десяти до

20 дней и чаще всего проходит в июле или августе. Это крайне активный тип отдыха: обычно во время поездки мы планируем как минимум одно восхождение. Только на Эльбрус я поднимался семь или восемь раз. В свое время участвовал и в соревнованиях по скоростному забегу на Эльбрус.

Летом живем в палатках; готовим еду на компактных газовых горелках. Одним словом, никакого гламура. Во время восхождений питаемся в основном сублиматами и полуфабрикатами. У подножия, внизу, едим почти как дома. Особое удовольствие — разжиться у местных пастухов свежим мясом, например бараниной, и приготовить его на огне. Это несложно: как правило, они сами находят подобных нам туристов.

В разные периоды жизни я по разным причинам выбирал именно такой вид отдыха. Сейчас я бы назвал основной чистоту, причем в самом широком смысле. Речь не только о воздухе или воде, но и об отношениях между людьми. Общение там совершенно особенное. Недаром много лет подряд мы встречаемся в этих поездках с одними и теми же людьми из самых разных регионов России и ближнего зарубежья. Так, несмотря ни на что, в Архыз и Приэльбрусье по-прежнему ездят спортсмены из Украины.