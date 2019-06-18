В работе Google по всему миру зафиксирован сбой

Пользователи всего мира пожаловались на проблемы в работе Google, сообщил сервис по обнаружению сбоев Downdetector. В большинстве своем пользователи испытывали трудности с авторизацией на сервисе и в работе его поисковика.
Больше всего жалоб на некорректную работу Google было зафиксировано в Великобритании, Италии, Нидерландах и США. Российские пользователи о сбоях не сообщали.
Вчера, 17 июня, глобальный сбой был зафиксирован в работе почты Google — Gmail. Позднее неполадки были устранены.
просмотров: 97825
просмотров: 95973
просмотров: 74903
просмотров: 74581
просмотров: 58422