На КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе перекроют две полосы движения

В связи с запланированными работами по устранению колейности на период с 18 по 25 июня для автомобилистов в Петербурге перекрыты первая и вторая полосы движения на южном участке КАД — от развязки на пересечении с Софийской улицей до транспортной развязки с Московским шоссе (внутреннее кольцо). Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной схемой организации дорожного движения, уточнили в дорожном ведомстве.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на срок до 29 июня из-за ремонтных работ на КАД также закрыты две полосы движения на участке от Большого Обуховского (Вантового) моста до развязки с Колтушским шоссе.