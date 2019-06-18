На восточном участке КАД вновь перекроют две полосы движения

В связи с проведением работ по ликвидации колейности на внешнем кольце КАД на срок до 29 июня перекрываются две полосы движения на участке от Большого Обуховского (Вантового) моста до развязки с Колтушским шоссе. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Как уточнили в дорожном ведомстве, перекрытия коснутся полосы безопасности, а также первой и второй полос движения. По третьей и четвертой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за дорожных работ на востоке КАД также перекрыта переходно-скоростная полоса на внутреннем участке от развязки с автомобильной дорогой Санкт-Петербург – Матокса (Мурино) до пересечения с автодорогой Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск (Октябрьская набережная). Ограничения там действуют до 22 июня.