18 июня, вторник
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

На восточном участке КАД вновь перекроют две полосы движения

В связи с проведением работ по ликвидации колейности на внешнем кольце КАД на срок до 29 июня перекрываются две полосы движения на участке от Большого Обуховского (Вантового) моста до развязки с Колтушским шоссе. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Как уточнили в дорожном ведомстве, перекрытия коснутся полосы безопасности, а также первой и второй полос движения. По третьей и четвертой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за дорожных работ на востоке КАД также перекрыта переходно-скоростная полоса на внутреннем участке от развязки с автомобильной дорогой Санкт-Петербург – Матокса (Мурино) до пересечения с автодорогой Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск (Октябрьская набережная). Ограничения там действуют до 22 июня.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Интервью

Партнерские проекты

Профиль пользователя