Топ-5 европейских аквапарков под открытым небом

Даже на самом живописном пляже порой можно заскучать: размеренность надоедает, пейзажи, не меняющиеся изо дня в день, все меньше радуют глаз. Для тех, кто ищет ощущений поострее, но не желает расставаться с солнцем и водой, мы выбрали лучшие водные парки Европы, расположенные под открытым небом. За основу взят рейтинг аквапарков, составленный TripAdvisor.

Istralandia, полуостров Истрия, Хорватия

Фото предоставлены TripAdvisor

Этот аквапарк — самый знаменитый на полуострове. В два огромных бассейна ведут многочисленные спуски. Самый популярный из них — «Свободное падение», 27-метровая горка с извилистым спуском длиной 96 м. В «Истраландии» также организованы обширная детская зона и множество развлечений на суше: пенные вечеринки, уроки танцев и пляжный волейбол. Атмосферу создают пиратский замок, выстроенный над крупнейшим на средиземноморском побережье волновым бассейном, и парковый амфитеатр, в котором устраивают магические представления и концерты.

Siam Park, остров Тенерифе, Испания

Фото предоставлены TripAdvisor

Аквапарк на крупнейшем из Канарских островов не первый год сохраняет статус лучшего в Старом Свете. Все благодаря размерам (площадь комплекса — 18,5 га) и знаменитым экстремальным аттракционам. Здесь можно почувствовать себя Индианой Джонсом в купальном костюме, прыгнув с «Башни силы» с 28-метровым, почти вертикальным спуском, проходящим сквозь аквариум с акулами. Любителям острых ощущений также придется по вкусу 240-метровая закрытая горка «Синха». Скорость падения в ее тоннеле достигает 18 м/с. Главной изюминкой парка считается акватория с искусственными трехметровыми волнами для серфинга и пляжем с белым песком.

Оформленный в тайском стиле «Сиам Парк» одинаково хорош и для экстремалов, и для семей с детьми. Именно здесь находится самая протяженная в Европе «ленивая река», по которой можно не спеша плыть на круге, а также бассейн с морскими котиками.

WaterWorld, островКипр

Фото предоставлены TripAdvisor

Чтобы окунуться в атмосферу Древней Греции, необязательно ехать к античным развалинам, достаточно посетить современный аквапарк на острове Кипр, в городе Айя-Напа. В WaterWorld около 20 аттракционов, стилизованных в соответствии с мифологическими сюжетами. Туристы могут спуститься с «Горы Олимп» на «Громе» и «Молнии» самого Зевса: быстрый и медленный спуски начинаются на высоте шестого этажа и проходят по практически прямой горке. Не менее захватывающие занятия — повторение подвигов Геракла в «полете» по башням-змеям и Икара — на одноименной горке с трамплином. Те, кто предпочитает размеренный отдых с детьми, могут поплавать в бассейнах Афродиты или поплескаться в «Лабиринте Минотавра» — бассейне с упругой полусферой в центре, на которую можно забраться, держась за трос, с тем чтобы потом скатиться, подпрыгивая на пятой точке.

Water Park, остров Родос, Греция

Фото предоставлены TripAdvisor

Живописный Родос славится не только акрополем и трудолюбивыми осликами, но и построенным в форме амфитеатра аквапарком. Среди его преимуществ — разделение на тематические зоны с учетом возрастных особенностей гостей. Маленьких посетителей не оставят равнодушными пиратский корабль и мини-водопады. Любители адреналина оценят экстремальные аттракционы —

«Черную дыру», «Твистер» и волновой бассейн. Ощутить себя лилипутом поможет Bowl — закрытая горка, из которой катальщик попадает в гигантскую чашу, а затем переворачивается в бассейн.

Etnaland, остров Сицилия, Италия

Фото предоставлены TripAdvisor

Тематический комплекс расположен практически у подножья действующего вулкана Этна, в честь которого и получил свое название. Визитной карточкой аквапарка уже несколько лет остается аттракцион «Крокодильи горки» — сплав по бурлящей реке, окруженной дикими животными. Кроме собственно водных развлечений, гости могут побывать в зоопарке с редкими животными, посетить лазерное шоу и доисторический парк динозавров, воссозданных в натуральную величину. Здесь также работает одна из самых протяженных канатных дорог в Европе и горный тоннель с американскими горками.

Юлия Смолянова