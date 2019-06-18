Туристы из Китая продолжат ездить в Петербург по старым правилам

Новый регламент оформления въездных документов туристов из Китая, введенный 15 мая, отложат до осени. Об этом заявил советник уполномоченного по защите прав петербургских предпринимателей Илья Антонов.

Старый порядок подтверждения приема туристических групп из КНР действовал больше 10 лет — в рамках соглашения между правительствами двух стран о безвизовых групповых туристических поездках. Китайская сторона высылает список группы российскому туроператору, после согласования в региональном ведомстве по туризму сведения поступают на пункт пропуска в Пулково, и китайских гостей приглашают в аэропорт.

Из-за возросшего потока туристов из Китая комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга решил ужесточить правила въезда. 15 мая был введен новый порядок оформления въездных документов для китайских путешественников, по которому списки с фамилиями согласовываются целых два дня. Ранее подтверждение занимало не более 12 часов. Кроме того, комитет ввел всего три приемных дня, в течение которых турфирмы должны успеть предоставить списки и получить их обратно с печатью.

Городские туроператоры раскритиковали внезапное нововведение — по их словам, оно лишь тормозит работу и отнимает время у гостей города. Некоторые турфирмы уже потерпели убытки — «на лету» адаптироваться к новым правилам, да еще и в начале лета, невозможно. Ущерб может достигать 3 млн рублей за одну группу из 15 человек, считает Юрий Цуркан, председатель совета Ассоциации содействия русско-китайскому туризму. Туроператоры уже направили обращение в прокуратуру Санкт-Петербурга с просьбой разобраться с ситуацией.

«Несколько часов назад я беседовал с Евгением Панкевичем, председателем комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, и получил от него устное обещание перенести изменение регламента на низкий сезон»,— сообщил советник уполномоченного по защите прав петербургских предпринимателей Илья Антонов.

Таким образом, у комитета появляется время на то, чтобы вынести новый документ на всеобщее обсуждение и рассмотреть все нюансы вместе с представителями туристической отрасли.

Анжела Патракова