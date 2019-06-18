Мэрия Уфы повторно разрешила СП «Инициатива» размежевать квартал возле микрорайона Молодежный

Администрация Уфы в третий раз дала разрешение ООО «Строительное предприятие "Инициатива" ОАО "Крупнопанельное домостроение"» на разработку проектов планировки и межевания 25,2 га земель, ограниченных улицами Владивостокской, 8 Марта, Киекбаева и Революционной. Постановление мэрии было принято 14 июля. Проекты должны быть предоставлены в Главархитектуру в течение 18 месяцев.

Аналогичные разрешения компания получала в мэрии в 2014 году и 2017 годах. В 2014 году проект даже прошел утверждение в Главархитектуре: в квартале, частично застроенном многоквартирными домами микрорайона «Молодежный», на территории снесенных частных домов планировалось построить детский сад на 170 мест, школу на 610 мест, бассейн и жилье площадью 105 тыс. кв. м на площади 10,4 га. Причины, по которым проект не был реализован, в сообщении мэрии не уточняются.

ООО «СП "Инициатива" ОАО "КПД"», по данным kartoteka.ru, образовано в Уфе в феврале 1998 года. Уставный капитал — 82,75 млн руб. Компания контролируется ее генеральным директором Ильдаром Мукаевым (также владеет торговой компанией «Ю.Микс», ООО «Уфаавтотранс», «Уфастройжилком»).

Майя Иванова