Власти Башкирии заплатят за аренду более 600 дорожных камер 2,37 млрд рублей

ГКУ «Транспортная дирекция Республики Башкортостан» по итогам аукциона 8 июля планирует арендовать на пять лет 609 комплексов фото- и видеофиксации нарушений на дорогах. Начальная цена контракта с поставщиком определена в 2,37 млрд руб. Он будет оплачен из средств Дорожного фонда республики, сообщается на сайте госзакупок.

Оборудование должно быть поставлено в два этапа: 150 комплексов до 1 декабря текущего, 459 комплексов — до 1 мая 2020 года. По окончании срока аренды имущество должно перейти в безвозмездное пользование республики.

Техника закупается для дорог в 54 районах и восьми городах республики, включая Уфу. Частично, как следует из тендерной документации, она заменит муляжи камер, которые в настоящее время установлены на некоторых участках дорог.

Оборудование должно с вероятностью 90% распознавать знаки госрегистрации транспортных средств на расстоянии 30-60 м, передавать данные на внешний аппаратно-программный комплекс для подготовки постановлений об административных правонарушениях.

Майя Иванова