Неисправность высадила пассажиров Boeing 752

Новосибирцы отказались лететь в Таиланд на якобы сломанном самолете. Накануне вечером 15 пассажиров авиакомпании Azur Air покинули Boeing 752 перед взлетом из аэропорта Толмачево. Им показалось, что борт не исправен — из-за накладок с запуском двигателя. Заверения экипажа в том, что с самолетом все в порядке, не подействовали, и часть пассажиров решила не лететь на отдых. В итоге взлет пришлось отложить на полтора часа. После этого самолет совершил рейс Новосибирск—Паттайя.

Пассажирам, которые покинули борт, не стоит рассчитывать на компенсацию, заявила «Ъ FM» пресс-секретарь Azur Air Анастасия Матюшина: «В период предполетной подготовки возникла незначительная техническая неисправность, которая была устранена спустя 40 мин, и самолет был готов к вылету. Но в тот момент 15 пассажиров приняли решение отказаться от полета, несмотря на информацию и от бортпроводников, и от капитана воздушного судна о том, что оно исправно. Потребовалось определенное время, чтобы снять багаж данных пассажиров. В итоге задержка составила где-то полтора часа. Спустя это время самолет благополучно вылетел. 222 пассажира сейчас находятся на отдыхе в Таиланде. Остальные 15 пассажиров, к сожалению, остались в Новосибирске. В соответствии с Воздушным кодексом отказ от полета на исправном воздушном судне считается добровольным решением».

Пассажиры покинули борт не из-за реальных проблем с самолетом, уверен руководитель центра «Летаем без страха» Алексей Герваш: «Если человек имеет так называемый тревожно-мнительном психотипе, то он будет искать в жизни подвох всегда и везде. Он будет пытаться все время все контролировать. При этом, безусловно, развиваются различные страхи, фобии, могут быть панические атаки. То есть человек все время находится в напряженном ожидании подвоха от жизни. И, естественно, когда что-то идет не так, как запланировано, например, какая-то неполадка в двигателе, то для человека это подтверждение всех его опасений, и он начинает бежать — это и сделали эти 15 человек — просто сбежали».

Из-за какой конкретно неисправности был задержан вылет рейса в Таиланд в Azur Air не сообщили.

Кирилл Абакумов