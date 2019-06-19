Поддать парку

Крупнейший в Сибири торговый комплекс «Нордмолл» сменит концепцию развития. На его площадке будет создан суперрегиональный ритейл-парк, который объединит разные бренды, в том числе продавцов одежды, товаров для дома, спорта и развлечений, а также продуктовых ритейлеров. По расчетам собственников, реализация этих планов к концу 2020 года позволит увеличить посещаемость ритейл-парка с нынешних 3–5 тыс. человек в день до 40 тыс. посетителей. Эксперты рынка считают, что торговому центру на окраине города будет сложно генерировать поток посетителей больший, чем ТЦ в центре Новосибирска. Это будет возможно, только если покупателям предложат уникальный набор брендов и услуг.

Оптово-розничный центр «Нордмолл» ждет масштабная реконцепция, рассказала “Ъ” его гендиректор Юлия Кладова. По ее словам, торговые площади комплекса будут преобразованы в уникальный для Сибири формат суперрегионального ритейл-парка. Проект предполагает объединение на одной площадке арендаторов, работающих в ценовых сегментах «средний» и «средний минус»: продуктовый ритейл, детские товары, одежда, обувь, развлечения, спорт, товары для дома, фуд-корт и развлечения. «Изначально "Нордмолл" создавался под рыночную торговлю. Один из трех корпусов комплекса и сейчас работает в формате рынка,— говорит госпожа Кладова.— Мы планируем сохранить и этот формат, вписав его в новую концепцию ритейл-парка».

«Нордмолл» — крупнейший в Новосибирской области торговый комплекс. Строительство было начато в 2014 году. Первая и вторая очереди комплекса (их площадь — 112 тыс. кв. м, около 2,6 тыс. торговых мест) введены в эксплуатацию в 2016 году, третья — в 2017 году. Инвестиции в проект составили 5 млрд руб. Актив принадлежит ООО «Норд сити молл», которым с июня 2019 года владеет кипрская Vochna holdings Co. limited, а до этого владела кипрская компания Ortalion Commercial Ltd. Бенефициары ООО не раскрываются. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году выручка «Норд сити молла» составила 112,2 млн руб., чистый убыток — 654,6 млн руб., долгосрочные обязательства — 4,9 млрд руб.

Сейчас, по словам заместителя гендиректора «Норд­молла» Дмитрия Широкова, ведутся переговоры с потенциальными операторами торговли. Топ-менеджер их не назвал, сославшись на коммерческую тайну. «Ритейл-парк» должен стать точкой притяжения жителей региона и соседних областей не только как место совершения покупок, но и как место проведения досуга»,— сказала Юлия Кладова, отметив, что в каждом из сегментов планируется свой «якорный» арендатор. «Площади огромные — 170 тыс. кв. м — и сосредотачиваться на одном "якоре" нецелесообразно»,— говорит Юлия Кладова. Консультантом по разработке концепции стала компания Lynks Property Management.

По словам Дмитрия Широкова, реконцепция предполагает изменение архитектурного облика торгового комплекса, а также создание транспортно-пересадочного узла. В прошлом году власти Новосибирской области анонсировали совместный с РЖД проект «Городская электричка», предполагающий, в частности, организацию движения электропоездов от вокзала «Новосибирск-Главный» до торгового комплекса «Норд­молл». Планировалось, что документация по пяти новым остановочным пунктам будет разработана до конца 2019 года.

Инвестиции в реконцепцию «Нордмолла» в компании тоже не раскрывают, уточняя, что расчеты зависят от конечного набора арендаторов. По словам господина Широкова, работы по реконцепции планируется начать в конце августа, а завершить первый этап — в 2020 году. В результате преобразований посещаемость ритейл-парка достигнет 30–40 тыс. человек в день. «Сейчас трафик — 3–5 тыс. посетителей в день. Это хороший показатель для нынешнего количества арендаторов. Ритейл-парк позволит создать несколько кластеров притяжения покупателей»,— уверен господин Широков.

Эксперты сомневаются, что торговый комплекс на окраине города сможет привлечь такое количество посетителей. «Торговый центр "Галерея Новосибирск", находящийся в центре города, привлекает в выходные дни 30,4 тыс. человек в день, а в будние — 23,1 тыс. человек. Окраинное местоположение "Нордмолла", полагаю, также снижает к нему внимание со стороны интересных брендированных арендаторов»,— считает управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков.

Ранее центром притяжения оптово-розничной торговли в Новосибирске был Гусинобродский вещевой рынок, позже на его территории было построено несколько ТЦ разной степени успешности и посещаемости, напоминает директор компании RID Analytics Елена Ермолаева. «Попытка создать вещевому рынку альтернативу — комплекс "Норд­молл" на другой территории привела к тому, что удалось перетянуть лишь небольшую часть арендаторов и покупателей. Проект "Норд­молла" был запущен на падающем рынке. Сегодня общий тренд — переход оптовой торговли в интернет, а розничные покупатели могут купить недорогие товары в сетевых дискаунтерах или опять же в интернет-магазинах»,— отмечает госпожа Ермолаева.

По словам аналитика департамента исследований Cushman & Wakefield Евгении Сафоновой, в торговых центрах с арендуемой площадью более 100 тыс. кв. м в городах-миллионниках (исключая Москву и Санкт-Петербург) средняя посещаемость составляет 41 тыс. человек в день. «Планы по достижению таких показателей в "Нордмолле" вполне реальны. Однако, учитывая расположение комплекса за чертой города, для востребованности данного объекта здесь должен быть представлен уникальный и разнообразный состав арендаторов как среди ритейлеров, так и среди операторов развлечений»,— говорит эксперт. Сейчас в России практически не представлено торговых объектов, которые реализованы в концепции классического ритейл-парка (несколько отдельно стоящих гипермаркетов разных профилей под единым управлением и с общей парковкой), говорит Евгения Сафонова. «"Нордмолл" также вряд ли станет примером реализации данной концепции, так как представляет собой единое здание, где под одной крышей будет расположено несколько крупных арендаторов»,— считает она.

По данным Cushman & Wakefield, крупнейшими торговыми центрами Сибирского федерального округа являются: ТЦ «Мега» в Омске (GLA 124 тыс. кв. м), «Мега» в Новосибирске (GLA 103 тыс. кв. м), «Арена» в Барнауле (GLA 95 тыс. кв. м), «Планета» в Красноярске (GLA 76,5 тыс. кв. м), «Планета» в Новокузнецке (GLA 73 тыс. кв. м).

Оксана Павлова