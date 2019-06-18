Уфимский бизнесмен Александр Баутский взыскал с минфина 1 млн рублей за незаконное уголовное преследование

Предприниматель, депутат горсовета Уфы (КПРФ) Александр Баутский (владеет строительным бизнесом и компанией КТП «Стройтехмонтаж») выиграл две инстанции судебного разбирательства с Минфином России. Суд обязал выплатить ему 1 млн руб. за услуги адвоката, которые потребовались бизнесмену для защиты от незаконного уголовного преследования.

В 2015 году в отношении Александра Баутского было возбуждено уголовное дело о даче взятки сотруднику ГИБДД, остановившему его, как утверждали в МВД, за вождение в нетрезвом виде. Позже на депутата возбудили уголовное дело по обвинению в мошенничестве. В 2017 году суд закрыл первое уголовное дело и оправдал предпринимателя по второму.

В марте текущего года господин Баутский обратился с иском в Кировский районный суд Уфы, в котором потребовал выплатить 1,4 млн руб., потраченных на услуги адвокатов, а также обязать прокуратуру принести официальные извинения. Районный суд удовлетворил иск частично, снизив сумму выплат до 1,1 млн руб. Прокуратура, как следует из решения суда, на момент рассмотрения дела извинения уже принесла.

Минфин пытался оспорить дело в апелляции, но вчера Верховный суд Башкирии оставил решение районного суда в силе.

Александр Баутский сообщил “Ъ-Уфа”, что требовать от государства компенсации морального вреда не планирует.

Дарья Кучеренко