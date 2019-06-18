В ФАС отказались комментировать возможную сделку «Роснефти» и ПТК

В Федеральной антимонопольной службе отказались комментировать запрос “Ъ-СПб” о рассмотрении возможной сделки между ПАО «НК "Роснефть"» и «Петербургской топливной компанией». Запрос был направлен 6 июня, спустя 7 дней по закону о СМИ ответ не был предоставлен. Корреспондент “Ъ-СПб” обратился с повторным запросом. 12 июня в ФАС сообщили, что не готовы предоставить ответ, не объяснив причину.

Как сообщал «Ъ» ранее, «Роснефть» ведет переговоры о покупке крупнейшего в Санкт-Петербурге независимого топливного оператора — «Петербургской топливной компании» (ПТК). Участники рынка и аналитики затрудняются оценить стоимость сделки с учетом ситуации на рынке и непростой истории самой ПТК. Ряд источников “Ъ-СПб” говорят о десятках миллиардов рублей. Если сделка состоится, «Роснефть» увеличит свою сеть АЗС в России на 5% и займет 27% рынка Санкт-Петербурга.