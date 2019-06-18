Суд по делу «Нового величия» перенесли из-за кори

Заседание по делу «Нового величия» в Люблинском суде Москвы перенесли из-за отсутствия подсудимого Руслана Костыленкова. Обвиняемого не доставили в суд из-за карантина в следственном изоляторе, вызванного, по информации правоохранителей, эпидемией кори. Новое заседание по делу состоится 9 июля.

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Напомним, по версии следствия, обвиняемые создали экстремистскую организацию «Новое величие» и собирались «свергнуть конституционный строй». Шесть молодых людей были арестованы, им было предъявлено обвинение по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Обвиняемые утверждают, что просто обсуждали в соцсетях политику, затем к ним присоединился взрослый мужчина, который предложил создать организацию и написать устав.

После массовых протестов в Москве двух обвиняемых девушек, которым на момент ареста было 17 и 19 лет, перевели из СИЗО под домашний арест. Правозащитники и родственники подсудимых продолжают настаивать, что дело стало результатом провокации со стороны внедренного сотрудника спецслужб.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Невосторженный образ мысли».

Дмитрий Кальченко