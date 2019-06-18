«Платов» обязали оплатить ремонт поврежденного на парковке автомобиля

Суд взыскал с владельца аэропорта «Платов» АО «РостовАэроИнвест» сумму ущерба, причиненного истцу падением рекламной конструкции на оставленный на платной парковке аэропорта автомобиль, сообщает пресс-служба Ростовского областного суда.

Рекламный щит обрушился на автомобиль истца в начале марта прошлого года. Мужчина неоднократно обращался в АО «РостовАэроИнвест» с заявлением о добровольном возмещении ему причиненного ущерба, но ответа не получил, после чего обратился в суд.

В марте этого года Первомайский районный суд Ростова обязал ответчика оплатить истцу сумму ущерба в 53,5 тыс руб. и судебные расходы, а также заплатить штраф в размере 76,7 тыс руб. Однако компания не согласилась и подала апелляцию в Ростовский областной суд. Однако решение Первомайского районного суда осталось без изменений и вступило в законную силу.

Дарья Голякова