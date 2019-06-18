Оздоровительный комплекс «ДАГОМЫС»

Медицинский центр ОК «ДАГОМЫС» Управления делами Президента РФ запустил официальный аккаунт в соц. сетях

В сети Instagram, Vk, Fb появилась официальная страница @dagomys_medical клинико-диагностического центра Оздоровительного комплекса «Дагомыс» Управления делами Президента Российской Федерации. Аккаунт открыли ко Дню медицинского работника, чтобы оперативно делиться интересной, полезной и актуальной информацией об услугах Мед. Центра и получать от пользователей обратную связь.

«Каждый день, каждую минуту наши врачи и медсестры оберегают здоровье Гостей комплекса, дарят красоту и бодрость, возвращают силы и уверенность в завтрашнем дне! – сказала главный врач Медицинского центра ОК «Дагомыс» Виктория Эларова.

Миссия клинико-диагностического центра - качество и комфорт, здоровье и красота! Именно эта тема и будет раскрываться в ежедневных постах @dagomys_medical. Фотографии и видео, консультации специалистов, информация об уникальных методах санаторно-курортного лечения, популярных процедурах, отзывы пациентов - обо всем этом и не только смогут узнать из первых уст подписчики аккаунта.

ОК «Дагомыс» - один из самых известных курортных комплексов Краснодарского края. Отличное место отдыха для всей семьи. Именно поэтому комплексные медицинские программы разработаны специально для взрослых и детей. К каждому - индивидуальный подход. Полное отсутствие очередей – достаточно позвонить в регистратуру и записаться на прием.

Амбулаторно – поликлинический прием ведется по всем направлениям. На руках лучше иметь санаторно-курортную карту, но даже если ее нет, в собственной многофункциональной лаборатории делают более 5000 видов клинических исследований. Точная диагностика здоровья позволяет назначить медикам эффективный курс реабилитации.

Большая часть врачей - высшей или первой категории. Каждые пять лет обязательно проходят курсы по повышению квалификации. Медицинский центр оборудован новейшей техникой эксперт - класса Японии, Германии, США с высокой скоростью исследований.

Оздоровительные процедуры доступны Гостям комплекса круглый год. Для удобства на первом этаже главного отельного корпуса расположены диагностическое отделение, грязелечебница, отделение гидротерапии, физиотерапии, ванное, лечебной физкультуры и массажа. Рядом - спа – комплекс, салон красоты, открытые и закрытые бассейны с подогреваемой морской водой, банный дом…

Здоровый образ жизни немыслим без занятий физкультурой и спортом: соревнования по мини футболу, теннису, волейболу, восточным единоборствам, тренировки на тренажерах, дружеские матчи на открытых спортивных площадках, пляжный волейбол, йога – любые активности доставляют массу удовольствия Гостям комплекса - ценителям ЗОЖ.

Действительно, все вместе, мы делаем одно общее хорошее и важное дело: помогаем россиянам улучшать качество жизни, чувствовать себя здоровыми и счастливыми, жить интересно и эмоционально, отдыхать семьями, растить детей умными и грамотными, любящими свою Родину, – прокомментировал создание аккаунта @dagomys_medical Алексан Багдасарян, генеральный директор ФГАУ ОК «Дагомыс» Управления делами Президента РФ.