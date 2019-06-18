Чистый Омск — пример для других городов

В международном мультимедийном пресс-центре «МКР-Медиа» 14 июня состоялась региональная конференция «Чистый Омск: снижение экологической нагрузки как приоритетное направление региональной политики». Формат площадки позволил выстроить конструктивный диалог между основными стейкхолдерами в регионе: представителями органов исполнительной власти, муниципалитета, руководителями крупных промышленных предприятий, экспертами и населением.

На конференции генеральный директор центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов представил результаты исследования «Экосистема Омска и "зеленые" ориентиры городской политики», проводившегося с марта по июнь 2019 года. Омск в качестве объекта исследования обратил на себя внимание по ряду факторов: прежде всего — попадание города в федеральный проект «Чистый воздух» и совмещение в областном центре индустриального профиля с легендой о «зеленом» городе. При этом Омск оказался единственным городом с низким уровнем загрязнения из вошедших в федеральный проект «Чистый воздух». Исследовательской задачей «Платформы» стало изучение оптимальных ориентиров экологической политики для индустриальных центров.

Согласно официальным данным, доля крупной промышленности в общем объеме выбросов в Омске снижается. В исследовании отмечена позитивная динамика, в первую очередь благодаря модернизации программ промышленности.

генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов

«В Омске есть целый ряд крупных промышленных холдингов, которые так или иначе озабочены проблемами экологии. Это и требование федеральных властей, и соответствие самому масштабу бизнеса. На примере этих предприятий можно говорить о реалистичности исполнения пункта программы городов с низким уровнем загрязнения "Чистый воздух" по снижению выбросов в Омске на 25%. Видно, что процесс модернизации неизбежен: они бы все равно этим занимались, даже если бы указанной программы не было»,— подчеркнул Фирсов.

Дискуссия в рамках конференции показала, что простого решения по снижению экологической нагрузки не существует. Вместе с тем на первый план вышел ряд направлений, которые ранее, возможно, не были в фокусе внимания.

ФАКТОРЫ

В Омске актуализируются факторы экологического влияния, связанные с транспортом, городским планированием и мусором. В последнее время вопрос обращения с твердыми коммунальными отходами находится в фокусе внимания омичей. В исследовании «Платформы» выявлено, что он достаточно трудноразрешим, так как мусорная проблема «зажата» между протестным потенциалом населения и отсутствием современной инфраструктуры. Выходом здесь может стать развитие практики раздельного сбора мусора, популяризация которого свидетельствует о внимании города к экологии.

Министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов

Участники конференции также подчеркнули проблему так называемой «серой зоны». Это предприятия малого и среднего бизнеса, вредные выбросы которых наиболее проблематично отследить и проконтролировать. Возможным решением этого вопроса может стать развитие передвижных лабораторий и внедрение мобильного контроля для вывода предприятий из этой зоны, что лежит в плоскости усилий и полномочий региональной власти. Глава омского минприроды Илья Лобов выразил надежду, что вопрос контроля за «серой зоной» существенно упростится, в том числе после переоснащения мобильного экомониторинга.

Вопросы оценки влияния различных факторов на состояние окружающей среды также весьма актуальны для региона. Методики требуют усовершенствования, которое позволит отслеживать не только количественное, но и качественное воздействие на среду. Так, по словам начальника ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Наталии Криворучко, в городе работают только 10 стационарных постов фиксации выбросов, анализирующих содержание в атмосфере 25 загрязняющих веществ. Благодаря включению Омска в состав нацпроекта открываются возможности для модернизации и расширения сети мониторинга.

Участники дискуссии также обратили внимание на увеличивающуюся роль транспорта в структуре выбросов. Председатель ассоциации «Экологический комитет», руководитель проекта «Город решает» Сергей Костарев высказал мнение, что загрязнение от автотранспорта уже превышает экологическую нагрузку на окружающую среду от предприятий:

«Даже если мы закроем все предприятия, экологическая ситуация у нас не исправится настолько, насколько планируется в федеральной программе, потому что улучшения состояния атмосферы на 25% не произойдет. Следовательно, одним из главных направлений работы, если мы хотим реально оздоровить среду, должен быть транспорт»,— заявил он.

СТЕРЕОТИПЫ

В ходе дискуссии участники экологической конференции выявили, что в сравнении с другими промышленными городами позиция Омска оказалась не столь драматичной, какой ее, возможно, привыкли видеть жители. Социологический опрос населения, проведенный ЦСП «Платформа», говорит о том, что у жителей, в отличие от экспертов, есть ряд стереотипов относительно своего города: это уверенность в том, что экологическое положение в нем неудовлетворительное, и видение промышленности как доминирующего источника загрязнений. В обществе сформирована культура недоверия к официальным данным и экологической статистике, наблюдается чувство незащищенности, скепсис в отношении перспектив снижения выбросов у большинства источников. В исследовании также отражено, что омичи не готовы к росту тарифов, который могут повлечь мероприятия по снижению экологической нагрузки.

«69% жителей Омска в целом недовольны экологической ситуацией в своем городе. Но нельзя сказать, что это показатель критичен, так как есть мегаполисы, где он достигает более 80%»,— добавил гендиректор центра социального проектирования «Платформа».

Участники дискуссии отметили актуализацию экологической повестки, что обусловлено как глобальным трендом, так и российской спецификой. В связи с этим есть предпосылки к росту активности населения в этом поле. Впрочем, простых решений здесь быть и не может, задача экополитики заключается в поиске социального компромисса, использовании комплексных подходов.

генеральный директор АО «ТГК-11» Владислав Полочанский

«Немаловажный момент касается многофакторности влияния на экологию и комплексности мероприятий на пути ее улучшения. Как выяснилось, есть не только промышленные источники, которые воздействуют на среду. Есть и «серые зоны, и частный сектор, имеют место темы транспорта и мусора. До 2024 года нужно провести сводный расчет, инвентаризацию и оценить роль каждой группы факторов в структуре выбросов. Тогда будет понимание, какие мероприятия нужно сделать и какие нужны решения. Запрос на это сформирован»,— сказал генеральный директор АО «ТГК-11» Владислав Полочанский.

ДИАЛОГ

В целом конференция, объединившая в рамках публичного обсуждения ключевых участников экологического процесса, может стать отправной точкой для формирования диалоговой площадки, которая определит текущее положение, цели, программы, роли участников и их обязательства. Подобная структура может способствовать повышению доверия населения и снижению социальной напряженности.

По словам министра природных ресурсов и экологии Омской области Ильи Лобова, прошедшее обсуждение экополитики города станет своего рода инвентаризацией, по итогам которой будут сформированы дальнейшие предложения.

Конкретным решением, по мнению спикеров, может стать разработка экологического паспорта г. Омска — электронного информационно-аналитического комплекса, отражающего в динамике всю полноту информации об экологической ситуации и ориентированного на взаимодействие всех участников процесса, открытость и диалог с населением.

В перспективе такая платформа может стать «дорожной картой», учитывающей конкретные мероприятия по снижению экологической нагрузки с указанием периодов реализации и источников инвестиций, обязательствами сторон, и лечь в основу экологической стратегии региона.