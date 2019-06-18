Госдума приняла во втором чтении законопроект о регулировании рынка электронных платежей

Государственная дума приняла во втором чтении проект закона, определяющий правила взаимодействия банка и организации-поставщика платежных приложений, таких как ApplePay, SamsungPay, MirPay.

Согласно законопроекту, будут введены такие понятия, как «платежное приложение», «поставщик платежного приложения», «платежный агрегатор». Законопроектом также определены правила взаимодействия банка и организации-поставщика платежного приложения для безналичных переводов средств, в том числе выполнение требований ЦБ к защите информации.

При этом отмечается, что оператор по переводу денежных средств не вправе предоставлять поставщику платежного приложения сведения об аналогах собственноручных подписей, кодах, паролях и иные личные сведения клиента оператора.

Как ранее сообщал “Ъ”, проект закона направлен на защиту прав и интересов клиентов и значительно расширяет полномочия Банка России в регулировании платежной отрасли.

Подробнее о том, как платежам уточнят регулирование, читайте в материале «ЦБ заглянет в нероссийские кошельки».