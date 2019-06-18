«Пассажиравтотранс» заключит на форуме SmartTransport соглашения о тестировании автобусов

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» намерено заключить ряд соглашений на стартующем в среду, 19 июня, в Петербурге международном инновационном форуме пассажирского транспорта SmartTransport. Соглашения о сотрудничестве будут подписаны с производителями подвижного состава и позволят петербургскому предприятию проводить тестирование новейшей техники на городских маршрутах, сообщили в «Пассажиравтотрансе».

В частности, по планам предприятия, в конце текущего года на пассажирских маршрутах в Петербурге можно будет увидеть двухсекционный автобус ЛиАЗ- 621367 на компримированном газе. Кроме этого, Уфимский трамвайно-троллейбусный завод специально для петербургских испытаний создаст электробус с длительной зарядкой под маркой «Горожанин».

Напомним, что форум SmartTransport пройдет в Петербурге с 19 по 21 июня.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на нем будет представлен макет нового вагона для петербургского метрополитена.