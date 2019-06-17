На выставке Smart Transport представят макет нового вагона метро

АО «Трансмашхолдинг» представит в рамках IV международного инновационного форума пассажирского транспорта SmartTRANSPORT макет нового вагона метро для петербургского метрополитена. Одновременно с этим состоится подписание соглашения о сотрудничестве ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» (входит в состав «Трансмашхолдинга») и ГУП «Петербургский метрополитен». Об этом сообщили в пресс-службе ТКХ.

Как поясняют разработчики проекта, новый вагон метро будет обладать сверхтехнологичной аэродинамикой кузова. Кроме того, его внутреннее пространство и интерьер будут оформлены в стиле ар-деко.

Выставка SmartTRANSPORT пройдет в «Экспофоруме» 19-21 июня.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что петербургский ОЭВРЗ освоил выпуск поездов метро «Москва».