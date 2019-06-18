Маттео Сальвини не дождался Дональда Трампа

Вице-премьер итальянского правительства, глава МВД и лидер правой партии «Лига» Маттео Сальвини посетил Вашингтон, где встретился с вице-президентом Майком Пенсом и госсекретарем Майком Помпео. Это был первый визит господина Сальвини в ранге государственного деятеля в США.

Темами переговоров в Вашингтоне стали терроризм, иммиграция, отношения с Ираном, Ливией, Венесуэлой. При этом программой максимум, по признанию самого Маттео Сальвини, являлась попытка создания нового итало-американского партнерства — более крепкого, чем нынешнее.

Итальянские СМИ сходятся во мнении, что американская повестка дня итальянского вице-премьера является открытым вызовом ЕС, выставившему Риму жесткие финансовые требования, несоблюдение которых может обернуться для Италии миллиардным штрафом и санкциями.

«Италия — самая крупная в Европе страна, с которой США могут и хотят вести диалог. Я тут для того, чтобы открыть канал, который может послужить большой взаимной пользе»,— заявил Маттео Сальвини, общаясь с журналистами в промежутке между встречей с Майком Помпео и переговорами с Майком Пенсом. Этот визит итальянская сторона готовила долго и тщательно. Статс-секретарь правительства и доверенное лицо господина Сальвини Жанкарло Джорджетти летал за океан несколько раз.

По сообщениям итальянских СМИ, мечтой Маттео Сальвини была встреча или хотя бы рукопожатие с Дональдом Трампом, чьим почитателем является итальянский вице-премьер.

Однако из-за протокольной иерархии, а также рабочего графика американского президента, который в эти дни начинает свою новую избирательную кампанию, встреча не состоялась.

Тем не менее, как отмечает Repubblica , тот факт, что итальянский вице-премьер был принят двумя ключевыми членами команды Белого дома, является признаком признания его роли «сильного человека в итальянском правительстве». Тем более, пишет то же издание, «ястребу внешнеполитической линии Вашингтона Майку Помпео в вопросах иммигрантской политики и безопасности на Средиземноморье больше по душе жесткая линия Маттео Сальвини, чем главы МИДа Энцо Моаверо Миланезе или премьер-министра Джузеппе Конте».

Судя по заявлениям Маттео Сальвини, сделанным на пресс-конференции, проходившей на вилле Флоренция,— так именуют резиденцию итальянского посла в Вашингтоне — встреча с госсекретарем США прошла при полном взаимопонимании по проблемам мировой политики. «Я разделяю озабоченность американской администрации по поводу как Китая, так и Ирана»,— заявил итальянский вице-премьер. При этом он отметил, что позиция Италии по Ирану уже изменилась, имея в виду, что несколько лет назад Италия предпринимала весьма активные усилия для налаживания экономического сотрудничества с Ираном и даже со всеми почестями принимала в Риме президента исламской республики Хасана Роухани.

«Никто не может иметь нормальные отношения со страной, желающей стереть с лица земли другое государство (имеется в виду Израиль.— “Ъ”)»,— заявил господин Сальвини.

«Бизнес еще не все,— добавил он, имея в виду и Китай.— В вопросах безопасности я, как и Трамп, думаю в первую очередь о безопасности итальянцев». Впрочем, американские СМИ обращают внимание на то, что совсем недавно Италия подписала с Китаем протокол о намерениях, предусматривающий активное сотрудничество в рамках проекта «Шелковый путь».

Расходится мнение итальянского вице-премьера с официальной позицией Италии и по кризису в Венесуэле. Маттео Сальвини вслед за Дональдом Трампом открыто поддержал самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо, тогда как Рим занял по этому поводу нейтральную позицию. Впрочем, как отмечает Repubblica, готовясь к визиту в США и стремясь установить с Вашингтоном особые отношения, Маттео Сальвини заранее «подгонял» свои взгляды под американские.

Эта тактика сработала. Как пишет Washington Post, пример лидера «Лиги» демонстрирует, что «лучший способ иметь хорошие отношения с Трампом — это быть похожим на него». При этом американские газеты перечисляют сходства их избирательных стратегий: игра на недовольстве статус-кво и недоверии к элитам, а также страхе перед иммигрантами.

Тем не менее стремление походить на Дональда Трампа не помешало Маттео Сальвини высказать свою позицию в отношении России.

Как следует из пересказа его встречи с госсекретарем Помпео, «было бы стратегической, коммерческой и глобальной ошибкой отдалить Россию от Запада, отпустив ее в объятия китайцев. Необходимо сделать все, чтобы вернуть ее за стол переговоров, и я предпочитаю вести переговоры, а не вернуться к оси Россия—Китай».

Впрочем, саму Италию больше взволновали не внешнеполитические заявления министра внутренних дел, а его высказывания по поводу итальянского экономического курса. В частности, слова лидера «Лиги» о том, что примером для него служит не только внешняя политика США, но он бы хотел взять на вооружение и ее экономическую модель развития. «От снижения налогов к запуску локальной экономики: я бы хотел, чтобы — безусловно, в меньших масштабах — итальянское правительство применило этот американский опыт уже в будущем бюджете».

В Риме сходятся во мнении, что эта фраза предназначена для Европейского союза, который ожидает от Италии хотя бы признаков благих намерений по сокращению бюджетного дефицита. Вместо этого, как отметили итальянские СМИ, Маттео Сальвини предлагает прямо противоположный курс в виде финансового «маневра по-трамповски».

Уже 20 июня Европейский совет, в работе которого примут участие главы стран—членов ЕС, должен определиться в вопросе вынесения Италии штрафа в несколько миллиардов евро, а также прочих санкций за нарушения финансовой дисциплины. Однако лидер «Лиги» не слишком этого боится.

«Мы не Греция, на крохи не согласимся. Для нас единый налог равносилен жизни и смерти»,— уверяет из Вашингтона Маттео Сальвини.

Напомним, введение единого налога, являющегося его предвыборным обещанием, итальянское правительство собирается заложить в бюджет на 2020 год, что вызывает резкую критику в ЕС из-за того, что необходимые для него €30 млрд не имеют бюджетного покрытия и будут профинансированы из дефицита.

Для администрации Трампа, играющей на ослабление Европы, такая позиция заслуживает похвалы, тогда как в самой Италии эти заявления Маттео Сальвини встретили с тревогой. Как считает эксперт по международным отношениям, профессор флорентийского университета Лучано Боццо, полученная господином Сальвини в Вашингтоне поддержка вряд ли будет способствовать налаживанию отношений с Европой.

Елена Пушкарская, Рим