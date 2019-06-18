В Липецке задержан управляющий директор ЛТК «Свободный Сокол» по подозрению в мошенничестве

Управляющий директор ООО «ЛТК “Свободный Сокол”» Антон Бабуцидзе задержан старшим следователем по ОВД отдела №1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Об этом сообщил глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи и подтвердили в региональном УМВД. По данным господина Хуруджи, мера пресечения бизнесмену может быть избрана сегодня в Правобережном суде Липецка. «При задержании Антон Бабуидзе пояснил, что с задержанием не согласен и подозрения в отношении его считает необоснованными»,— добавил господин Хуруджи.

Изначально уголовное дело о мошенничестве в «Свободном Соколе» было возбуждено 7 марта 2019 года в отношении неустановленных лиц. Антон Бабуцидзе был задержан вчера, тогда же ему было предъявлено обвинение. По версии следствия, господин Бабуцидзе, являясь членом совета директоров и гендиректором ОАО «ЛМЗ “Свободный Сокол”» (находится в процедуре конкурсного производства), а также управляющим директором ООО «ЛТК “Свободный Сокол”» (выкупило активы и мощности ЛМЗ и работает на них), совместно с гендиректором ООО «ЛТК “Свободный Сокол”» Игорем Ефремовым не оплатил более 415 млн руб. за поставку электроэнергии, таким образом похитив ее, чем причинил поставщику ОАО «ЛЭСК» имущественный ущерб в особо крупном размере.

Представители защиты Антона Бабуцидзе обратились к уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову и в Ассоциацию защиты бизнеса. Заявители настаивают на незаконности возбуждения уголовного дела и просят омбудсменов «поставить вопрос о незаконности задержания Бабуцидзе перед надзирающими и контролирующими органами на федеральном уровне».

Мария Старикова