«Не скажу, что радостно ждем санкций, но к ним готовимся»

Год назад правительство приняло решение создать на базе Промсвязьбанка опорный банк для сопровождения контрактов по государственному оборонному заказу. О том, как идет этот процесс, с какими сложностями он сталкивается, а также какие задачи стоят на ближайшие годы, в интервью «Деньгам» рассказал председатель банка Петр Фрадков.

— С момента определения Промсвязьбанка опорным банком для оборонной промышленности прошло достаточно времени. Как оцениваете проделанную работу?

— С точки зрения задач по взаимодействию с оборонной отраслью, поставленных перед нами в прошлом году, работа банка полностью налажена, об этом я говорю со всей уверенностью. В первую очередь по общим показателям — мы стали банком номер один в части сопровождения государственного оборонного заказа, сейчас речь идет уже о 40% всех его средств. И эта цифра, безусловно, растет, поскольку как продолжается передача в ПСБ действующих контрактов от других банков, так и заводятся новые контракты по ГОЗ с предприятиями промышленности. В нашем случае 40% — это значительный показатель, ведь работа с сегментом ОПК началась только в прошлом году, до этого банк с военной отраслью в таких масштабах не работал.

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Кроме того, меньше чем за год работы мы развернули специальный сегмент розничного бизнеса — в банке действует полный комплекс услуг для личного состава Минобороны России и предприятий ОПК. Сегодня уже более 25 тыс. военнослужащих пользуются нашими зарплатными картами, фонд оплаты труда по ним превышает 1,2 млрд руб. Мы лидируем в сегменте рефинансирования военной ипотеки, меньше чем за год мы выдали жилищные кредиты на сумму порядка 18 млрд руб. более чем 10 тыс. военнослужащих. Также более 3,5 тыс. военнослужащих обратились в ПСБ для рефинансирования потребительских кредитов на общую сумму более 1,6 млрд руб.

— А сколько всего средств будет проходить через Промсвязьбанк?

— Если мы говорим именно о передаче кредитов и контрактов, то в рамках нашей стратегии Промсвязьбанк будет сопровождать до 70% ГОЗ к 2021 году. Это, мягко говоря, немало, поэтому закладываем некоторый срок на то, чтобы обеспечивать эту долю рынка с выполнением всех банковских нормативов.

— Возможности банка позволят это сделать?

— Технически, инфраструктурно мы готовы сопровождать такой объем уже сейчас.

Да, трансформация частного банка в универсальный банк с госучастием и особым вниманием к компаниям ОПК, работающим с гостайной, действительно имеет свою специфику. Здесь я не раскрываю никакого секрета. Однако мы к этому серьезно подготовились и за последние полтора года провели тщательную работу по созданию, по сути, с нуля соответствующей инфраструктуры. Так, открыли пять специализированных расчетных центров — в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве, Туле, Ярославле, полностью укомплектовали команду, привлекли специалистов с многолетним опытом работы с предприятиями ОПК. Что касается работы с секретными данными, то Промсвязьбанк прошел две проверки ФСТЭК, подтвердившие наиболее высокий уровень защиты информации по всему, что связано с оборонным заказом. И такой объем требований объясним: концентрация практически в одних руках огромного массива данных о контрактах ОПК возлагает на Промсвязьбанк огромнейшую ответственность и дополнительную нагрузку. Тем не менее Промсвязьбанк с этим справляется: пока сопровождение контрактов идет без сбоев и замечаний и со стороны клиентов, и от Минобороны.

— Тем не менее сложности во взаимодействии с промышленностью и Минобороны есть?

— Сложности не во взаимодействии, тут скорее надо говорить о вопросах четкого соблюдения участниками ГОЗ положений и требований закона. Поясню: контракты со сложной спецификой часто требуют проведения оперативного, но детального изучения в условиях жестких сроков. И соответствие таким требованиям бывает особенно трудным для организаций, которые только начали работать по оборонному заказу либо же недавно стали участниками переводных сделок. По этой причине мне особенно приятно осознавать, что из просто банка, выполняющего платежные поручения, мы становимся для предприятий ОПК консультантом и экспертом в этой области,— наши специалисты помогают им разобраться в нюансах законодательства, консультируют, оказывают им всестороннюю поддержку и сопровождают сделки, чтобы контракты ГОЗ исполнялись без каких-либо заминок.

— Какие банки уже отдали вам свои контракты в портфель?

— Передача контрактов по оборонному заказу в соответствии с двумя распоряжениями правительства производилась пока из четырех уполномоченных банков — Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка и Россельхозбанка. Поскольку в процессе задействовано много сторон — передающая сторона, принимающая сторона, Банк России, профильные министерства,— он сам по себе небыстрый, приходится быть в постоянном контакте со всеми участниками процесса. В конце мая завершилась передача кредитов на баланс Промсвязьбанка, это было первым этапом процесса. По нормативным документам, которые были приняты правительством, сначала идет передача кредитов, а потом уже доводятся инструменты капитала.

Офис Промсвязьбанка в Москве Фото: Андрей Любимов / RBC / TASS

— Я правильно понимаю, что банки должны передавать кредиты вместе с инструментами капитала? А как быть со Сбербанком, где акционером является не Росимущество, а ЦБ?

— В каждом конкретном случае вопросы решаются индивидуально, потому что статусы у банков разные. В случае с ВТБ вопрос привязан к дивидендной политике, в случае Сбербанка все регулируется через возврат субординированных займов. Схема уже проверена и понятна всем участникам процесса. В итоге сейчас все происходит следующим образом: сначала получаем кредиты, потом, уже по факту, мы видим норматив достаточности капитала плюс те резервы, которые создаются под конкретный кредит. А после уже осуществляется передача.

— Размер кредитного портфеля ОПК в Промсвязьбанке назвать можете?

— На текущий момент он превышает 200 млрд руб. Я считаю, что для банка, находившегося в процессе финансового оздоровления и лишь недавно назначенного на работу с ОПК, это уже неплохой показатель.

— На какую сумму Промсвязьбанк был докапитализирован? Сколько еще вливаний потребуется?

— Прежде всего, говоря о вливаниях, я отмечу, что Промсвязьбанк в полном объеме и в установленный срок исполнил свои обязательства перед Центробанком: мы уже вернули депозит, предоставленный для поддержания ликвидности в период санации. Таким образом, банк сейчас финансово стабилен и во вливаниях для поддержания текущей деятельности не нуждается.

Другое дело, что перед банком стоят серьезные задачи, которые необходимо решить в короткие сроки. Одно из основных положений стратегии Промсвязьбанка состоит в том, что банк должен оставаться универсальным, то есть помимо работы с ОПК ПСБ должен в равной степени развивать и рыночные сегменты бизнеса. Для гражданских бизнес-линий также установлены достаточно амбициозные цели. Однако и для сопровождения ГОЗ, и для расширения работы с розничными клиентами, малым и крупным бизнесом банку требуется соответствующий капитал. Поэтому в 2018 году нам было выделено на увеличение капитала около 25 млрд руб. Это средства, позволившие нам наращивать портфель и проводить операции, которые опять же связаны не только с сопровождением оборонного заказа, но и, например, с кредитованием физлиц, военной ипотекой, поддержкой МСБ. По многим из этих направлений, кстати, в прошлом году мы показали значительный рост.

Банк разворачивает свои ресурсы, наращивает возможности и по этой причине, конечно, какое-то время будет нуждаться в дополнительном капитале. Это импульс, который банку, прошедшему санацию, объективно необходим. Но это, отмечу, не должно превращаться в тенденцию — эта история может длиться максимум три года, до 2021 года. Максимальный объем докапитализации был согласован на уровне в 50 млрд руб. После 2021 года, согласно нашей стратегии, банк выйдет на ту операционную модель, которая позволит ему быть полностью самодостаточным и с точки зрения прибыльности, и с точки зрения рентабельности.

— А стратегия Промсвязьбанка уже согласована?

— Да, набсовет банка утвердил стратегию буквально несколько недель назад. Подготовка программного документа и его согласование затребовали больше времени, чем мы первоначально рассчитывали. Это был достаточно трудоемкий процесс, затрагивавший много сторон. Помимо этого, Промсвязьбанк сам по себе уникальный пример как минимум для российского рынка. В России еще не было опыта создания не только опорного банка для оборонки и оборонного заказа, но и банка, который будет совмещать это направление работы с гражданским сегментом, то есть оставаться универсальным. Стратегия затрагивает все сегменты бизнеса, в которых мы работаем, поэтому требовала тщательной проработки. Сказывался и срок планирования: мы должны были разработать документ, прописывающий наше развитие до 2023 года. Более того, мы были привязаны к срокам подготовки и запуска новой госпрограммы вооружений, которая должна охватить период с 2024 по 2033 год.

— Вы сказали, что помимо основной деятельности будете изучать и гражданское направление. Санкции этому не помеха?

— За обсуждением санкций мы, конечно, следим. Не могу сказать, что радостно их ждем, но к ним готовимся. Проработали большинство негативных сценариев: основные мероприятия по снижению возможных отрицательных эффектов санкций были проведены еще в прошлом году. И особых сложностей от ограничительных мер мы не ожидаем. Банк сократил валютную составляющую — как по активам, так и по пассивам. Доля валютных активов сокращена с 17,5% до 7,7%, валютных пассивов — с 12,6% до 6,1%. Сокращена доля расчетов в долларах — теперь она менее 10%, а риски по активам снизились более чем на 90%. Мы также заместили валютную составляющую бизнеса в пользу российского рубля. Международный бизнес сворачивать не планируем, будем развивать сотрудничество со странами Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, странами СНГ в национальных валютах.

Банк в любом случае будет продолжать работать со всеми категориями клиентов, включая корпоративный бизнес, малый и средний бизнес, физических лиц. А операции по всем платежным картам будут полностью доступны в POS-терминалах и банкоматах на всей территории России.

— Как быть с оборонными госкорпорациями в лице «Роскосмоса» и «Ростеха», которые обладают собственными опорными банками?

— У нас никаких предубеждений нет: мы готовы вести конструктивный диалог со всеми, с кем партнерство принесет общую выгоду. Тем более что глобально у нас общие цели — мы все работаем на развитие российской экономики, рост ее научного потенциала, повышение обороноспособности страны.

— То есть если предприятие условного «Ростеха» к вам придет и протянет руку, то по ней не ударите?

— Точно нет. Но это должно быть такое общее взвешенное решение, что лучше сделать так, а не по-другому. Мы из этого исходим.

— Какие задачи ставите на 2019 год в целом?

— По результатам первого квартала у меня есть основания полагать, что год сложится крайне успешно. Капитал банка вырос до 131 млрд руб., мы с запасом выполняем все нормативы достаточности капитала. Банк показал существенный рост чистого процентного дохода — в 2,1 раза год к году, а именно 12,6 млрд руб. А средства на счетах клиентов увеличились на 10%, до 1,2 трлн руб. По темпам роста в розничном кредитовании мы уже сейчас один из лидеров отрасли. За 2018 год активы в рознице — как в гражданском, так и в специальном сегменте — выросли более чем на треть, в первом квартале 2019 года мы сохранили этот темп и планируем активно наращивать объемы кредитования частных лиц. В 2019 году мы ожидаем продолжения развития банка, увеличения рыночной доли во всех ключевых бизнес-сегментах и повышения операционной эффективности. Но главная задача — за 2019 год окончательно сформировать продуктовую линейку.

Мы также будем продолжать активно развивать наши компетенции как консультационного центра для предприятий ОПК. Для отрасли, как вы помните, были установлены достаточно высокие показатели по диверсификации производства, которая необходима для того, чтобы заменить сокращающиеся объемы ГОЗ. К 2025 году доля гражданской продукции должна быть доведена до 30%, а к 2030 году — уже до 50%. Согласно прогнозам, промежуточная цель на 2020 год уже перевыполнена — нужно было довести процент диверсифицированной продукции до 17%, а в среднем по рынку показатель может достигнуть уже 20,7%. Но здесь надо двигаться дальше, и предприятиям ОПК, зачастую имеющим слабое понимание гражданского рынка, сфер невоенного применения технологий, принципов продвижения товаров в рыночной среде, поддержка просто необходима. В первую очередь, как банк, мы, конечно, будем развивать инвестиционную составляющую, потребности в которой у ОПК, чего скрывать, существенны. По нашим оценкам, если соотношение объема инвестиций в военные предприятия будет на уровне средних значений за последние десять лет, то на выполнение целей по достижению доли гражданской продукции суммарно до 2030 года может потребоваться порядка 2 трлн рублей, или по 200 млрд руб. в год. Поэтому очевидно, что Промсвязьбанку есть где развернуться, и мы приложим все силы для того, чтобы поддерживать курс на рыночную диверсификацию и выпуск конкурентоспособной продукции двойного и гражданского назначения. Все возможности у банка для этого есть.

Антон Петров