Объем производства молока в Удмуртии вырос на 5,6% за январь-май 2019 года

За первые пять месяцев 2019 года в Удмуртии произвели 315,7 тыс. тонн молока. Это на 16,6 тыс. тонн или на 5,6% больше значения аналогичного периода 2018 года, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза. Объемы реализации товарного молока составили 268,1 тыс. тонн, что на 7,3% больше прошлогодних значений. Товарность увеличилась на 1% и составила 90%.

Динамика сохраняется благодаря росту молочной продуктивности, который составил 5% или 140 кг на одну корову. Среднесуточный надой составляет 19 кг, что на 1,5 кг больше показателя января-мая прошлого года. Закупочная цена на молоко на 5 июня 2019 года составляет 22,54 руб. за кг. Это на 2,54 руб. больше показателя января 2019 года и на 3,97 руб. превышает значение июня прошлого года.

В минсельхозе региона отметили, что на 1 июня хозяйствам Удмуртии оказали поддержку в размере 983,5 млн руб. Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве составляют 750 млн руб., процент освоения — 98%. Кроме того, 250 млн руб. выделено на содержание племенных животных.