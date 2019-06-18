На Кубани запасы риса снизились на 33%

Совокупные остатки риса-сырца в предприятиях Краснодарского края на июнь 2019 года составлили 82,7 тыс. т, что на 33,4% меньше показателей прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба НП «Южный рисовый союз». Это также самый низкий показатель за последние четыре года: в июне 2016 года остатки риса-сырца составляли 186,6 тыс. т, в июне 2017 года – 109,4 тыс. т.

«Среднемесячный темп снижения остатков в объёме 60 тыс. тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа», - говорится в сообщении.

Для сравнения, в 2017 году рис-сырец российского производства закончился к началу сентября, в 2016 и 2018 годах – к моменту получения нового урожая.

Дарья Голякова