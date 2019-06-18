В ресторане LaFabbrica пройдет ужин гастрономической серии

«TheSingletonTastes» – настоящая объединяющая платформа для разных с гастрономической точки зрения регионов и городов, целью которой является развитие общей гастрономической культуры.
За концепцию ужина, который пройдет 19 июня в LaFabbrica отвечают шеф-повар ресторана Олег Колисниченко и шеф-бармен Виталий Глотов.
Колисниченко к 32 годам успел поработать в более, чем 10 ресторанах, включая отмеченные звездами Мишлен Gaytan (Мадрид) и Restaurant Francisco (Париж), а Виталий Глотов известен авторским подходом к напиткам и грамотными экспериментами с южными специалитетами.
Меню ужина серии TheSingletonTastes характеризует экспрессивность – сочетания ярких и, на первый взгляд, абсолютно разных продуктов и ингредиентов.
Сет-меню ужина состоит из 4 курсов и напитков. Гастрономический перформанс начнется со стартера в виде черешни с козьим сыром. Далее - устрицы с закуской из хамачи с киви и тартар из мраморной говядины с черной икрой и соусом из тунца. На горячее – осьминог с фенхелем, виноградом и яблоком. На десерт Олег Колиснеченко предложит гостям крем сабайон из манго.
Перед стартом ужина гостей ждет приветственная речь от шеф-повара и шеф-бармена проекта LaFabbrica,.
Начало ужина: 19 июня в 19:00.
Стоимость: 3.000 руб.
Адрес: Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 168/99
Тел.: 8 (863) 270-57-47
Сайт: pravberdon.ru
Средний чек – 1500 рублей