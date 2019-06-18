Размер среднего ипотечного кредита в Воронежской области достиг 1,9 млн рублей

Средний размер ипотечного кредита в Воронежской области в первом квартале 2019 года вырос на 27,7% и составил 1,9 млн руб. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), которому передают сведения 4 тыс. кредиторов. В целом по стране средний размер ипотечного кредита вырос на 17,3% (или на 350,6 тыс. руб.) по сравнению с первым кварталом 2018-го, составив 2,38 млн руб. против 2,03 млн руб. за три месяца прошлого года.

Отметим, что Воронежская область единственная из Черноземья вошла в тридцатку регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования. В этом рейтинге область показала наиболее значительную динамику роста среднего размера кредита.

О том, почему воронежские застройщики не верят в отсрочку перехода на проектное финансирование, читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Девелоперы настраиваются на эскроу-счета».

Валерия Розбот