ПНИПУ ищет подрядчика для строительства ФОКа с бассейном за 182 млн рублей

Пермский национальный исследовательский политехнический университет объявил электронный аукцион на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. Объект будет расположен в Ленинском районе, на ул. Профессора Дедюкина, 19. ФОК представляет собой трехэтажное здание, длина дорожки бассейна составит 25 метров. Срок выполнения работ — с момента заключения контракта до 1 ноября 2020 года. Срок исполнения контракта — до 15 декабря 2020 года. Гарантийный срок на выполняемые работы составляет пять лет с даты утверждения акта приемки построенного сооружения приемочной комиссией.

Аукцион состоится 12 июля. Максимальная цена контракта — 182,1 млн руб.