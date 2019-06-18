Экс-глава Республики Алтай перешел на работу в «Росгеологию»

Бывший глава Республики Алтай Александр Бердников назначен советником гендиректора госхолдинга «Росгеология» Сергея Горькова. Об этом РБК со ссылкой на близкий к властям региона источник. Представители «Росгеологии» подтвердили эту информацию, указав, что Александр Бердников будет заниматься взаимодействием с регионами.

Собеседник РБК в руководстве региона сказал, что с бывшим главой обсуждались разные варианты трудоустройства. По данным издания, предложение перейти на работу в геологический холдинг Александр Бердников получил в администрации президента 23 мая, когда Владимир Путин встретился с губернаторами-отставниками.

Напомним, руководивший Республикой Алтай на протяжении 13 лет Александр Бердников покинул губернаторский пост в марте 2019 года. Президент назначил на должность врио главы региона члена совета директоров «Глонасс» Олега Хорохордина. Выборы главы республики пройдут в сентябре текущего года.

Подробнее о грядущих выборах на Алтае — в материале “Ъ-Сибирь” «Горный коэффициент понижения»

Илья Галагуз