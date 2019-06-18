Smartavia откроет прямые рейсы из Пулково в Ереван

С 11 июля авиакомпания Smartavia (новое название «Нордавиа») запустит из петербургского аэропорта Пулково прямые регулярные рейсы в Ереван. Полеты продлятся до 25 октября, сообщили в компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Рейсы в столицу Армении будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям на самолетах Boeing 737-500 и 737-700 с салоном экономкласса.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в рамках летнего расписания авиакомпания Smartavia также открывает регулярные рейсы между Петербургом и Геленджиком.