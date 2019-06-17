Smartavia открывает регулярные рейсы между Петербургом и Геленджиком

Авиакомпания Smartavia (новое название «Нордавиа») в рамках летнего расписания открыла регулярное воздушное сообщение между Санкт-Петербургом и Геленджиком. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по понедельникам с вылетом из Пулково в 11:30 и прибытием на черноморский курорт в 14:35. Обратный вылет из аэропорта Геленджик — в 15:35, сообщили в компании.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в летнем расписании авиаперевозчика также появились рейсы из Петербурга в Ереван, Баку, Уфу и Ростов-на-Дону.