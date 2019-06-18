Чиновника администрации Новороссийска осудили за покушение на мошенничество

Октябрьский районный суд Новороссийска приговорил бывшего главного специалиста управления муниципального контроля администрации города к 1,5 годам условно за покушение на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В январе этого года экс-чиновника задержали с поличным сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю при получении 530 тыс. руб. Суд установил, что деньги обвиняемому передал через посредника гражданин РФ, чтобы уйти от гражданской ответственности за нарушение порядка эксплуатации жилого объекта.

Приговор вступил в законную силу.

Дарья Голякова