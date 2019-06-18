«Aston Martin так и остался экзотической машиной»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Гронский рассказывает о новой модели британской марки и о предположительном спросе на нее в России.

Полтора десятка лет назад, когда предпринималась очередная попытка торговать в России автомобилями Aston Martin, господа, пытавшиеся это делать, утверждали, что главное конкурентное преимущество машин этой британской марки — их редкость на наших дорогах. Бизнесмены так и говорили: «Посмотрите на Рублевское шоссе в час пик: на нем пробки из одних только Bentley Continental GT. Наши клиенты — те, кто не хочет сливаться с этой толпой».

Прошли годы, но Aston Martin так и остался у нас экзотической машиной. Одна из причин — отсутствие в модельной линейке кроссоверов, которыми обзавелись практически все автопроизводители, в том числе премиальные. По сути дела, кроссоверы сегодня не начали выпускать разве что только Ferrari, Bugatti и Aston Martin. Так вот, у последнего такая машина будет официально представлена в конце нынешнего года, а продажи начнутся в начале следующего, хотя автомобиль уже готов и проходит тестовые испытания. На днях в сеть была выложена очередная порция фотографий модели DBX. Машина оклеена камуфляжной пленкой, но вполне можно «прочитать» и силуэт кроссовера, в профиль чем-то похожего на Porsche Macan, и разглядеть характерную радиаторную решетку, знакомую нам еще по фильмам про Джеймса Бонда, где агента 007 играл Шон Коннери. Если верить инсайду, на DBX будут устанавливаться бензиновые V8 и V12, а впоследствии появится и гибридная версия.

Сегодня Aston Martin производит порядка 5 тыс. машин в год. Предполагается, что выпуск кроссовера сразу удвоит спрос на автомобили марки. И главными рынками для модели станут, конечно же, США и Китай. Сколько будет стоить автомобиль, пока не сообщается. Однако, поскольку речь идет об эксклюзиве, то цена в принципе может быть любой. На сайте единственного российского дилера самый доступный Aston Martin — это купе Vantage, которое стоит в районе 15 млн руб.