Арт-обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает о новов владельце британского аукционного дома.

В понедельник из Америки пришла неожиданная новость: аукционный дом Sotheby`s сменил владельцев. Спустя 31 год он снова стал частной собственностью. До этого компания была акционерным обществом, теперь ее единственный владелец — французский миллиардер Патрик Драги, как, видимо, произносят его имя американцы. Или Патрик Драи (Drahi), как кличут его на родине, во Франции. Ему 55 лет, он родился в марокканской Касабланке; когда ему было 15 лет, семья переехала в Монпелье. Президент телекоммуникационной корпорации Altice Europe с 30 млн пользователей, совладелец Altice USA, основатель новостного канала i24NEWS. Состояние Драи (третьего по богатству по Франции), оценивается в $8,6 млрд. За Sotheby`s он заплатил почти треть своих денег — 3,7 млрд.

Как говорят аналитики, сделка состоялась быстро и довольно неожиданно. По словам моих коллег, экономических обозревателей радио «Коммерсантъ FM», Драи просто заплатил примерно в полтора раза больше рыночной цены акций Sotheby`s. По $57 за акцию сейчас получают все акционеры, включая работников аукционного дома, имеющих на руках эти акции. Стоимость бумаг в Нью-Йорке сразу поднялась на 57%.

В специальном заявлении Патрик Драи утверждает, что «всю жизнь его вдохновляла эта индустрия, и он верит в возможности и растущий потенциал аукционного дома». И добавляет: «Как давний клиент и постоянный поклонник компании, я приобретаю Sotheby`s вместе с моей семьей». Новый владелец уверяет, что полностью доверяет менеджменту дома и не будет вмешиваться в стратегию компании. Все бы хорошо, но по рынку ходят разговоры, что в последнее время Sotheby`s был не слишком успешен. Иначе, действительно, зачем бы консорциуму прежних владельцев продавать аукционный дом.

И еще одно замечание. Отныне оба «кита» мирового аукционного бизнеса принадлежат французам. Дом Christie`s еще 20 лет назад купила семья Франсуа Пино, миллиардера и основателя парижского бренда люксовых товаров Kering SA. Ну а Sotheby`s с 17 июня принадлежит телемагнату Патрику Драи.