Нижегородская область заняла 42 место в рейтинге регионов РФ по благосостоянию семей

Нижегородская область по итогам 2018 года опустилась на шесть строчек и заняла 42 место среди регионов России по благосостоянию семей, свидетельствуют результаты «РИА Рейтинга». Исследование основывается на данных Росстата.

Согласно подсчетам, остаток бюджета средней нижегородской семьи с одним ребенком после оплаты минимальных расходов составит почти 36 тыс. руб., а с двумя детьми – 26,3 тыс. руб.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, где в семье с одним ребенком останется 144,3 тыс. руб., с двумя детьми – 128, 5 тыс. руб., Чукотский автономный округ (130,4 тыс. руб., 107,8 тыс. руб.) и Москва (116,3 тыс. руб., 102,4 тыс. руб.). В конце списка – Псковская область (20,3 тыс. руб., 9,9 тыс. руб.) Ивановская область (19,8 тыс. руб., 9,8 тыс. руб.) и Кабардино-Балкарская республика (17,5 тыс. руб., 6 тыс. руб.).

Расчеты производились путем сложения двух средних годовых номинальных зарплат и вычитания из этой суммы региональных прожиточных минимумов для работающего населения и детей.

Анастасия Еремина