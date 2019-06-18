Федеральную трассу «Кола» перекроют на два часа в связи с разводкой моста через Свирь

Из-за прохода негабаритного судна в среду, 19 июня, будет произведена разводка моста через реку Свирь у города Лодейное Поле в Ленобласти. Для автомобильного и железнодорожного транспорта переправа на автодороге Р-21 «Кола» будет недоступна в течение двух часов — с 08:50 до 10:50, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Отметим, что в последний раз мост через реку Свирь разводили на два часа в минувшую субботу, 15 июня.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в связи с дорожными работами на КАД до 29 июня перекрываются две полосы движения на участке от Большого Обуховского (Вантового) моста до развязки с Колтушским шоссе.