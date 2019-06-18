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Ростовская гордума утвердила дату довыборов депутатов

Депутаты городской думы на очередном заседании приняли решение о назначении дополнительных выборов депутатов Ростовской-на-Дону городской думы шестого созыва, сообщает пресс-служба администрации Ростова. Довыборы депутатов пройдут 8 сентября 2019 года.

Напомним, в сентябре 2018 года в городской думе освободилось четыре мандата, так как депутатов от Ворошиловских одномандатных избирательных округов № 1 и №2, Кировского одномандатного избирательного округа № 11 и Октябрьского одномандатного избирательного округа № 14 избрали в Законодательноге Собрание Ростовской области.

Дарья Голякова


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