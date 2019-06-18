Общественная палата Ижевска отберет приоритетные для ремонта в 2020 году дороги

Перечень приоритетных для ремонта в 2020 году дорог Ижевска впервые сформируют с привлечением Общественной палаты города. Накануне на заседании палаты начальник управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска Ольга Удалова представила перечень, в который вошли 72 участка улиц, требующих ремонта. Он составлен на основе онлайн-голосования горожан, с учетом мнения специалистов администрации и представителей общественных организаций «Автомобилисты Удмуртии», «Автомобильная Удмуртия». В этом списке необходимо определить приоритетный перечень из 20 наиболее проблемных объектов, которые предлагается выполнить в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год.

Специалисты управления благоустройства представили список дорог с фотографиями и описание проблем того или иного участка. Чтобы отбор был более тщательным и объективным, члены Общественной палаты создали рабочую группу с участием представителей администрации города, «Автомобилистов Удмуртии», «Автомобильной Удмуртии» в составе которой они дополнительно объедут ряд объектов.

«Наша позиция такова: в первую очередь в список на ремонт должны попасть улицы, на которых располагаются социальные объекты — детские сады, школы, больницы. Кроме того, приоритетными считаем участки дорог, по которым курсирует общественный транспорт. Общественная палата города впервые участвует в этом процессе. Важно максимально объективно подойти к этому выбору»,— отметила председатель Общественной палаты Ижевска Анастасия Власова.

К 20 июня список рекомендованных к проведению ремонта дорог Ижевска администрация города направит в Миндортранс Удмуртии. В случае увеличения финансирования программы перечень будет расширен и в него войдут объекты из расширенного списка.