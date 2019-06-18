СКР возбудил уголовное дело о получении взятки в отношении экс-замглавы СвЖД

Свердловское следственное управление СКР на транспорте возбудило уголовное дело в отношении бывшего замначальника Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексея Кочнева. Дело возбуждено по ч.2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). По словам адвоката Сергея Колосовского, ранее Алексей Кочнев проходил свидетелем по делу экс-главы СвЖД Алексея Миронова. По версии следствия, в феврале 2016 года он получил от директора «Строй Тикса» (фирма-субподрядчик РЖД) Евгения Савранина деньги, которые тот перечислил на расчетный счет АО «Тойота банк» в счет оплаты по потребительскому кредиту.

«Таким образом подтверждается версия Миронова, что Савранин давал взятки нижестоящим работникам РЖД, которые и осуществляли ему общее покровительство на объектах. Соответсвенно платить денежные средства начальнику дороги не было никакого смысла. Таким образом, Миронов был прав, когда говорил о фальсификации доказательств в отношении него»,— рассказал адвокат. В региональном следственном управлении СКР информацию об уголовном деле подтвердили.

В декабре 2018 года Алексею Миронову инкриминировали получение взятки на сумму 725 тыс. руб. за покровительство по службе (ст. 290 УК РФ). Согласно материалам дела, в первый раз Алексей Миронов якобы получил взятку в 2015 году от Евгения Савранина и Евгения Акулова, которые аффилированы с компанией «Строй тикс». По мнению следствия, компания оплатила ООО «Премиум» эскизно-проектные работы дома, который собирался строить экс-глава СвЖД. Второй эпизод взяточничества был связан с фирмой Сергея Петрыкина ООО «СВстройсервис» (подрядчик СвЖД). По версии следствия, господин Петрыкин оплатил стройматериалы для стройки дома Алексея Миронова в сумме 180 тыс. руб. По версии следствия, обе взятки давались за покровительство бывшего главы свердловской магистрали при получении взяткодателями контрактов РЖД.

12 июня Ленинский райсуд Екатеринбурга освободил Алексея Миронова из-под домашнего ареста под залог в 5 млн руб. 17 июня господина Миронова нашли с огнестрельным ранением в своем доме в Москве на Рублевском шоссе. По предварительным данным, он покончил с собой.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-Урал” «Железнодорожник вышел из дела»