На Кубани количество отелей «все включено» выросло на 30%

К началу курортного сезона 2019 года количество гостиниц и отелей Краснодарского края, работающих по системе «все включено» и «ультра все включено» увеличилось на 30%, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Мы видим, что наши усилия не напрасны – загрузка подобных гостиничных объектов составляет от 90 до 100%. Туристы по достоинству оценили удобство и экономичность такого отдыха. Отмечу, что особое внимание мы уделяем качественному питанию на курортах. Для этого гостиницам и отелям рекомендовано использовать продукты кубанского производства», – приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

В 2018 году по стандартам формата «все включено» на Кубани работали 43 отеля, годом ранее таких отелей было только 30.

Дарья Голякова