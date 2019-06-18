В Краснодарском крае ухудшился инвестиционный климат

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ), Краснодарский край за год опустился на семь строчек и занял по результатам 2019 года 13 место. Годом ранее Кубань находилась на шестом месте ТОП-20 самых инвестиционно-привлекательных регионов.

Составители рейтинга опирались на показатели качества предоставления государственных услуг, эффективности институтов для бизнеса, наличие и качество инфраструктуры, уровню развития малого предпринимательства и другим показателям. Для каждого региона была сформирована группа из 35-40 экспертов из числа «Опоры России», ТПП РФ, РСПП, «Деловой России» и АСИ. Учитывались такие показатели, как «регистрация предприятий», «получение разрешений на строительство», «подключение к электросетям», «региональное законодательство о поддержке инвесторов», «налоговые льготы» и другие.

Лидером рейтинга 2019 года стала Москва, занимавшая в минувшем году только второе место. На второй строчке — Татарстан (в 2018 году — третье место), на третьем — Тюменская область (в 2018 году — первое место). В ТОП-10 также вошли Калужская область (+9), Санкт-Петербург (-1), Тульская область (-1), Московская область (+2), Белгородская область (+3), Ленинградская область (+3) и Ульяновская область (0).

Дмитрий Михеенко