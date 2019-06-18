«Промагро» Константина Клюки получил 6,2 тыс. свиней в рамках программы обновления генетики

Белгородской агропромышленный холдинг «Промагро» бизнесмена Константина Клюки продолжает реализацию программы по улучшению генетики общей стоимостью порядка 700 млн руб., сообщает пресс-служба компании. С начала года на предприятие поступило свыше 6,2 тыс. животных из России и Канады с более совершенным набором генов, из них более 2 тыс. голов чистопородных ремонтных свинок «Крупная белая» и более 4 тыс. —гибридных двухпородных свинок F1. «На сегодняшний день животные содержатся на фермах-репродукторах, уже началось осеменение ремонтных свинок»,— уточнили в компании.

Напомним, что проект по замене генетики реализуется компанией с прошлого года. В его рамках также были построены корпуса саморемонта. Сегодня они благоустраиваются — строятся внутриплощадочные дороги на свиноводческом комплексе «Оскольский бекон-3», в ближайшее время работы планируется начать на «Оскольском беконе-2».

В 2018 году в улучшение генетики было инвестировано 394 млн руб., в 2019-м — 109 млн руб. До конца года планируется вложить в проект еще 167 млн. руб. и принять более 7,2 тыс. гибридных двухпородных свинок F1.

О земельной сделке холдинга читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «“Промагро” запасает корма».

Мария Старикова