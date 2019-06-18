ТАНТК им. Бериева планирует с 2020 года начать поставки самолетов-амфибий в США

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Бериева планирует с 2020 года поставлять в США самолеты-амфибии Бе-200, сообщает ТАСС. Компания подписала контракт на на поставку 10 самолетов с Seaplane Global Air Services

«Мы договорились, у нас подписаны документы, [регламентирующие начало поставок через] 15 месяцев с момента начала финансирования. Я думаю, что финансирование - в сентябре месяце, мы все вопросы закроем», - приводит издание слова директора завода Юрия Грудинина.

Российский самолет-амфибия Бе-200 способен садиться как на наземные грунтовые и ледовые аэродромы, так и на воду. Базовая конфигурация самолета предназначена для тушения лесных пожаров. Помимо базового Бе-200, существуют транспортная, пассажирская, поисково-спасательная и санитарная модификации.

Дарья Голякова