Бенефициаров банкротящегося воронежского логоцентра хотят заставить отвечать по его долгам

Банк «Траст», конкурсный кредитор воронежского ООО «Парк А», управлявшего одноименным логоцентром, хочет привлечь к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших общество. Об этом говорится в сообщении конкурсного управляющего должника Кирилла Короткова. Речь идет о двух резидентах РФ — Алексее Фионове и российском представительстве ООО «Конс-Трейд», а также четырех резидентах Польши — Леоне Яглинньски, Стефане Витольде, Томаше Збигневе и компании «Конс-Трейд». При этом размер ответственности указанных лиц и характер их аффилированности с «Парк А» в заявлении не указываются.

Логоцентр был построен для «Парк А» ООО «Воронежская логистическая компания» (ВЛК) бизнесмена Александра Бакирова примерно за 4-6 млрд руб. Объект находится в ИП «Масловский» под Воронежем на участке в 15 га, его мощность — 150 тыс. палето-мест единовременного хранения. В октябре 2018-го воронежский арбитраж признал «Парк А» банкротом и открыл в отношении должника конкурсное производство. На момент последнего собрания кредиторов в реестр требований были включены долги на 683,5 млн руб. ВЛК и сам господин Бакиров также ранее были признаны банкротами.

Подробнее о банкротстве ВЛК — в публикации “Ъ-Черноземье” «В логоцентр свезли долги».

Мария Старикова