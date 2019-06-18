Новокузнецкая фирма планирует выпускать промышленные радиаторы в ТОСЭР

Компания «Айсберг» собирается запустить в ТОСЭР «Новокузнецк» в Кемеровской области производство промышленных радиаторов до конца третьего квартала 2019 года. Об этом сообщил гендиректор фирмы Сергей Победимов на заседании инвестиционного совета региона во вторник. Результаты голосования по вопросу поддержки проекта будут оглашены позже.

По словам главы «Айсберга», компания намерена производить до 700 промышленных радиаторов в год по американской технологии Mesabi. Господин Победимов добавил, что продукцию будут реализовывать не только в Кузбассе, но и в арктических районах страны. В частности, радиаторами «Айсберга» планируется оснащать карьерную технику, горно-шахтное оборудование и генераторные установки. Общий объем инвестиций в проект составляет 39,4 млн руб. Срок окупаемости проекта — пять лет. К 2021 году компания рассчитывает создать 43 рабочих места.

ООО «Айсберг» зарегистрировано в Новокузнецке в 2016 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициар — предприниматель Екатерина Нефедкина. Гендиректор «Айсберга» Сергей Победимов ранее владел 19% в ООО «Новокузнецкий завод теплообменного оборудования», которое, в частности, проектирует и производит радиаторы для спецтехники.

Сейчас в реестры резидентов ТОСЭР в Кузбассе включены 40 кузбасских организаций, из них в Новокузнецке — 28, в Юрге — пять, в Анжеро-Судженске — четыре, в Прокопьевске — три.

Почему ТОСЭР Анжеро-Судженска лишилась трех резидентов за год — в материале “Ъ-Сибирь” «Территория опережающих потерь»

Нина Обелюнас