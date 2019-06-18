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Фото: Андрей Абрамов

Разнонаправленная динамика

УФАС сообщил о росте цен на одни товары и снижении на другие

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Цены на жизненно важные лекарственные препараты либо не изменились, либо даже незначительно снизились, - сообщили в УФАС по Нижегородской области. В то же время, по словам представителя ведомства Татьяны Масловой, выросли цены на бензин.

По данным на 12 июня, средние розничные цены на 92-й бензин составили 42 рубля 12 копеек за литр. 95-й стоит 45 рублей 15 копеек за литр.

По сравнению с апрелем, цены на сахар выросли в среднем почти на четверть. Причины такого резкого роста цен УФАС намерено выяснить, - заявила представитель УФАС Ирина Давыдочкина.

Также в УФАС отметили снижение цен на батон пшеничный и хлеб ржаной и заверили, что предпосылок к росту цен на этот продукт нет.

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